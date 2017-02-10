Пол Джиаматти и Джефф Дэниэлс получили роли в триллере «Кэтчер-шпион»

Пол Джиамати и Джефф Дэниелс подписались на участие в шпионском триллере «Кэтчер-шпион» ("Catcher Was A Spy"), куда ранее зачислились Пол Радд и Гай Пирс. Снимает картину Бен Левин по бестселлеру Николаса Давидоффа «Бейсболист-шпион: таинственная жизнь Мо Берга». Автор адаптированного сценария Роберт Родат («Спасти рядового Райана», «Тор 2: Царство тьмы»).

В центре сюжета — реальная история Морриса "Мо" Берга (1902-1972) — американского бейсболиста и звезды Высшей лиги бейсбола, работавшего на разведку в Стратегическом отделе ЦРУ в период Второй мировой войны.

Берг закончил престижный Принстонский университет, владел двенадцатью языками и пятнадцать лет отыграл в бейсбол в таких командах, как "Chicago White Sox" и "Washington Senators". Параллельно он решал поставленную разведкой задачу: выяснить, насколько нацисты близки к созданию атомной бомбы. За свою деятельность был награждён медалью за заслуги.

Берга сыграет Пол Радд; Джефф Дэниелс будет играть его шефа в разведке Донована по прозвищу Дикий Билл, которого называют отцом ЦРУ; Гай Пирс изобразит военного специалиста Фурмана, а Пол Джиаматти — физика Сэмюэла Гаудсмита, наиболее известного открытием спина электрона.

Съёмки фильма стартуют на будущей неделе в Праге. Релиз ожидается в начале 2018 года.

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