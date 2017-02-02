Гай Пирс подписался на шпионский триллер «Кэтчер-шпион»

Гай Пирс сыграет вместе с Полом Раддом в шпионском триллере «Кэтчер-шпион» ("Catcher Was A Spy") по бестселлеру Николаса Давидоффа «Бейсболист-шпион: таинственная жизнь Мо Берга». Снимает картину Бен Левин по сценарию Роберта Родата («Спасти рядового Райана», «Тор 2: Царство тьмы»).

За основу фильма взята биография Морриса "Мо" Берга (1902-1972) — американского бейсболиста и звезды Высшей лиги бейсбола, одновременно работавшего на разведку в Стратегическом отделе ЦРУ в период Второй мировой войны.

Берг закончил престижный Принстонский университет, владел двенадцатью языками и пятнадцать лет отыграл в бейсбол в таких командах, как "Chicago White Sox" и "Washington Senators". Параллельно он решал поставленную разведкой задачу: выяснить, насколько нацисты близки к созданию атомной бомбы. За свою деятельность был награждён Медалью за заслуги.

Пол Радд сыграет Мо Берга, роль Гая Пирса в данный момент не указывается, но позиционируется как главная.

Проект финансирует компания PalmStar Media, продюсеры: Кевин Фрейкс, Марк Фасано и Майкл Бедерман.

Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/02/02/5056.shtml?1

Также в блоге: