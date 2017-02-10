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Киноблог » Вести с полей » 10 февраля 2017, 13:46:11
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Дэнни Макбрайд и Дэвид Гордон Грин напишут сценарий перезагрузки «Хэллоуина»

Хэллоуин

Создатель «Хэллоуина» Джон Карпентер раскрыл некоторые детали очередного фильма франшизы, над которым он работает в сотрудничестве с кинокомпанией Blumhouse.

Главные новости заключаются в том, что сценарий к фильму пишут Дэнни Макбрайд и Дэвид Гордон Грин, который к тому же возглавит его съёмки. Сам Карпентер выступит его исполнительным продюсером и консультантом. Он поделился с фанатами хоррор-франшизы историей о том, что Грин, Макбрайд и продюсер Джейсон Блум приехали в его офис и представили своё видение будущей картины, отчего Карпентер пришёл в восторг, назвал их идеи революционными и даже захотел написать к ней музыку.

Премьера самого первого «Хэллоуина» состоялась в 1978 году. В нём началась история убийцы Майкла Майерса, который в шестилетнем возрасте в канун Хэллоуина убивает свою старшую сестру, после чего его помещают в психиатрическую клинику. Спустя 15 лет, во время поездки в суд, Майерс сбегает, возвращается в родной город и начинает убивать снова.

Релиз нового фильма запланирован на 19 октября 2018 года — это спустя сорок лет после премьеры оригинальной картины Карпентера. Грин и Макбрайд также выступят исполнительными продюсерами от своей общей компании Rough House Pictures. Финансируют проект Blumhouse и студия MIRAMAX, продюсер — Дэвид Твэйтес.


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Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/02/10/5065.shtml?1
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