Сиенна Миллер, Аарон Пол, Кристина Хендрикс, Джеки Уивер, Джерард Батлер, Майкл Шин и Мишель Монахан

Сиенна Миллер, Аарон Пол, Кристина Хендрикс и Джеки Уивер подписались на «Пылающую женщину»

Сиенна Миллер, Аарон Пол, Кристина Хендрикс и Джеки Уивер («Царство зверей», «Голоса», «Мой парень псих») сыграют ведущие роли в триллере «Пылающая женщина» ("Burning Woman"), анонсированном ещё в 2015 году. Сценарий к фильму написал Брэд Ингелсби («Из пекла»), режиссёром назначен Джейк Скотт («Добро пожаловать к Райли», «Планкетт и Маклейн») — сын Ридли Скотта, который также поучаствует в создании проекта в качестве продюсера.

События разворачиваются в одном из промышленных городов в Пенсильвании, где живёт и работает 32-летняя героиня. Её дочь-подросток пропадает без вести, оставив на попечение матери только что родившегося ребёнка. Спустя 11 непростых лет женщина оказывается близка к разгадке того, что случилось много лет назад.

Как распределились роли между актёрами не сообщается.

Проект был написан специально для Энн Хэтуэй, которая впоследствии от участия в нём отказалась. Продюсируют картину, помимо Ридли Скотта и его компании Scott Free, Майкл Прасс и Майкл Шефер.

Джерард Батлер сыграет в боевике «Снежные пони»

Джерард Батлер сыграет главную роль в экшен-фильме «Снежные пони» ("Snow Ponies"). Режиссёр картины — дебютант Даррин Прескотт, до сих пор работавший вторым режиссёром на таких картинах, как: «Джон Уик», «Драйв», «Ультиматум Борна» и «Первый мститель: Противостояние».

В центре сюжета — мужская команда из семи вооружённых человек, которым предстоит путешествие по опасным местам с целью доставить в конечную точку таинственный груз. Дорогу осложняют жестокие препятствия и банда убийц. Мужчинам предстоит непростой выбор между выживанием, честью, верностью и предательством. Обстоятельства вынуждают их всё время задавать один и тот же вопрос: что же за груз они везут.

Сценарий взят из голливудского «Чёрного списка» не дошедших до производства сценариев за 2006 год, его автор — Пэт Хили. Финансируют проект компании Sierra/Affinity. Продюсируют фильм Джерард Батлер и Алан Сигель через их общую компанию G-BASE. Съёмки начнутся в этом году.

Майкл Шин и Мишель Монахан сыграют супругов во «Входной плате»

Майкл Шин и Мишель Монахан получили ведущие роли в фильме «Входная плата» ("Price of Admission"), представляющем собой смесь драмокомедии с экзистенциальным триллером. Режиссёр — Питер Гланц («Самая длинная неделя»), исполнительный продюсер — Кейси Аффлек.

Шин будет играть посредственного драматурга Гарольда Шугара, в полной мере ощутившего все прелести кризиса среднего возраста и развал брака. Его супруга Элиза Шугар (Монахан) устала соперничать с его работой, она хочет нормальную семью. Неспособный разобраться с проблемами в реальности, Гарольд с головой уходит в пьесу о своей жизни. Постепенно грань между явью и вымыслом стирается.

Помимо Аффлека, в продюсировании картины принимают участие: Джон Пауэрс Миддлтон, Алекс Фостер, Питер Гланц, Неда Армиан и Адриан Политовский.

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