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13 главных роликов Суперкубка: Коэны, Джон Малкович, иммигранты и машины

Киноблог » Ссылка дня » 06 февраля 2017, 14:31:00
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13 главных роликов Суперкубка: Коэны, Джон Малкович, иммигранты и машины

Но в этот раз мы сделали исключение в рубрике. В это воскресение в США прошла финальная футбольная игра, Суперкубок. Его трансляция традиционно собирает колоссальную аудиторию, а рекламщики соревнуется в оригинальности. Мы отобрали лучшие ролики из того, что показывали в этот раз.

Братья Коэны сняли рекламу «Мерседеса»:


Джон Малкович пытается вернуть домен имени себя:


Политизированная реклама «Будвайзера» про её основателя-иммигранта:


Реклама «Хонды» с говорящими школьными фотографиями знаменитостей:


Продолжение рекламы с Гал Гадот и Джейсоном Стэйтамом:


Кристофер Уокен и Джастин Тимберлейк в рекламе напитков:


Скандальная реклама «Ауди» про отца и дочь:


Джеффри Дин Морган и Аарон Экхарт в эпичной рекламе мобильной игры:


Ещё одна скандальная реклама: магазин строительных материалов рассказал историю мексиканки и её дочери, которые пытаются перебежать границу, но натыкаются на стену Трампа.


Джеффри Раш в роли Эйнштейна играет Леди Гагу. Так National Geographic пиарит свой новый сериал:


Иллюминаты в рекламе чипсов:


Напоследок Кристен Стюарт в стёбном ролике SNL на тему Суперкубка.


На этом всё.


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