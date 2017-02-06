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13 главных роликов Суперкубка: Коэны, Джон Малкович, иммигранты и машины
Но в этот раз мы сделали исключение в рубрике. В это воскресение в США прошла финальная футбольная игра, Суперкубок. Его трансляция традиционно собирает колоссальную аудиторию, а рекламщики соревнуется в оригинальности. Мы отобрали лучшие ролики из того, что показывали в этот раз.
Братья Коэны сняли рекламу «Мерседеса»:
Джон Малкович пытается вернуть домен имени себя:
Политизированная реклама «Будвайзера» про её основателя-иммигранта:
Реклама «Хонды» с говорящими школьными фотографиями знаменитостей:
Продолжение рекламы с Гал Гадот и Джейсоном Стэйтамом:
Кристофер Уокен и Джастин Тимберлейк в рекламе напитков:
Скандальная реклама «Ауди» про отца и дочь:
Джеффри Дин Морган и Аарон Экхарт в эпичной рекламе мобильной игры:
Ещё одна скандальная реклама: магазин строительных материалов рассказал историю мексиканки и её дочери, которые пытаются перебежать границу, но натыкаются на стену Трампа.
Джеффри Раш в роли Эйнштейна играет Леди Гагу. Так National Geographic пиарит свой новый сериал:
Иллюминаты в рекламе чипсов:
Напоследок Кристен Стюарт в стёбном ролике SNL на тему Суперкубка.
На этом всё.
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