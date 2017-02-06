13 главных роликов Суперкубка: Коэны, Джон Малкович, иммигранты и машины

Но в этот раз мы сделали исключение в рубрике. В это воскресение в США прошла финальная футбольная игра, Суперкубок. Его трансляция традиционно собирает колоссальную аудиторию, а рекламщики соревнуется в оригинальности. Мы отобрали лучшие ролики из того, что показывали в этот раз.

Братья Коэны сняли рекламу «Мерседеса»:





Джон Малкович пытается вернуть домен имени себя:





Политизированная реклама «Будвайзера» про её основателя-иммигранта:





Реклама «Хонды» с говорящими школьными фотографиями знаменитостей:





Продолжение рекламы с Гал Гадот и Джейсоном Стэйтамом:





Кристофер Уокен и Джастин Тимберлейк в рекламе напитков:





Скандальная реклама «Ауди» про отца и дочь:





Джеффри Дин Морган и Аарон Экхарт в эпичной рекламе мобильной игры:





Ещё одна скандальная реклама: магазин строительных материалов рассказал историю мексиканки и её дочери, которые пытаются перебежать границу, но натыкаются на стену Трампа.





Джеффри Раш в роли Эйнштейна играет Леди Гагу. Так National Geographic пиарит свой новый сериал:





Иллюминаты в рекламе чипсов:





Напоследок Кристен Стюарт в стёбном ролике SNL на тему Суперкубка.





На этом всё.

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