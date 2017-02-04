Пирс Броснан и Зои Салдана

Пирса Броснана позвали в сиквел «Дэдпула»

Пирс Броснан договаривается об участии в сиквеле «Дэдпула», который будет снимать режиссёр Дэвид Лейтч («Джон Уик», «Самый холодный город»). Актёру предложили роль антигероя-мутанта Кэйбла, союзника Дэдпула, которого, в свою очередь, сыграет Райан Рейнольдс.

Загадочный мутант с великой телепатической и телекинетической силой Кэйбл или Натан Кристофер Чарльз Саммерс впервые появился в одном из номеров комикса «Новые мутанты» в 1990 году. Он стал лидером младшей команды Людей Икс, которую позже развил в более жёсткую Силу Икс. И уже в 1993 году Кэйбл обзавёлся собственным комиксом.

Сценарий сиквела пишут Ретт Риз и Пол Верник, сюжет по-прежнему неизвестен. Продюсерами фильма выступают: Райан Рейнольдс, Саймон Кинберг и Лорен Шулер Доннер. За производство отвечает кинокомпания 20th Century Fox.

Напомним также, что студи решила не ограничиваться сиквелом, и приступила к разработке «Дэдпула 3», куда планирует ввести полную команду X-Force.

Зои Салдана подписалась на триллер «Колибри»

Зои Салдана сыграет ведущую роль в экшен-триллере «Колибри» ("Hummingbird"). В режиссёрском кресле — шведский дуэт Маркус Крилер и Фредерик Акерстром. Картина станет их дебютом в полнометражном кино.

Салдана сыграет киллера для секретных операций. Во время последней миссии она узнаёт, что сама является новейшим и очень мощным оружием, что вынуждает её противостоять своей истинной личности.

Фильм, как говорят, будет в духе Бессоновской «Люси» со Скарлет Йоханссон в главной роли, и при удачном прокате может дать старт новой франшизе. Сценарий, который сразу попал в знаменитый «Черный список», написал Джон Макклэйн.

Проект финансируют китайская компания Fundamental Films и Broken Road Productions. Продюсеры: Марк Гао, Грегори Оуэнхон и Тодд Гарнер. Зои Салдана также поучаствует в создании фильма в качестве исполнительного продюсера через свою компанию Cinestar Pictures.

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