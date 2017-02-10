Кевин Смит анонсировал производство фильма «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка»

Кевин Смит опубликовал у себя в инстаграме скриншот с ноутбука с титульным листом сценария фильма о культовых персонажах вымышленной вселенной «View Askewniverse» Джее и Молчаливом Бобе, которые впервые появились в 1994 году в фильме «Клерки», а позднее стали участниками сразу нескольких картин режиссёра.

Новый фильм получил название «Джей и Молчаливый Боб: Перезарузка». Парни из Джерси возвращаются в Голливуд, чтобы остановить производство перезагрузки старого фильма «Пыхарь и Хроник», который они страшно ненавидели. По словам Смита, это будет издевательская сатира над современным кинобизнесом, одержимым перезапусками. В картине будет много знакомых нам актёров и звёздных камео.

Смит вновь исполнит главную роль вместе со своим партнёром по киношным приключениям Джейсоном Мьюзом. Режиссёр уже встретился с нужными людьми на студии Miramax, которые согласились оказать проекту свою поддержку. Съёмки должны начаться этим летом.

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