Сиенна Миллер, Аарон Пол, Кристина Хендрикс и Джеки Уивер подписались на «Пылающую женщину»

Сиенна Миллер, Аарон Пол, Кристина Хендрикс и Джеки Уивер («Царство зверей», «Голоса», «Мой парень псих») сыграют ведущие роли в триллере «Пылающая женщина» ("Burning Woman"), анонсированном ещё в 2015 году. Сценарий к фильму написал Брэд Ингелсби («Из пекла»), режиссёром назначен Джейк Скотт («Добро пожаловать к Райли», «Планкетт и Маклейн») — сын Ридли Скотта, который также поучаствует в создании проекта в качестве продюсера.

События разворачиваются в одном из промышленных городов в Пенсильвании, где живёт и работает 32-летняя героиня. Её дочь-подросток пропадает без вести, оставив на попечение матери только что родившегося ребёнка. Спустя 11 непростых лет женщина оказывается близка к разгадке того, что случилось много лет назад.

Как распределились роли между актёрами не сообщается.

Проект был написан специально для Энн Хэтуэй, которая впоследствии от участия в нём отказалась. Продюсируют картину, помимо Ридли Скотта и его компании Scott Free, Майкл Прасс и Майкл Шефер.

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