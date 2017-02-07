Джерард Батлер сыграет в боевике «Снежные пони»

Джерард Батлер сыграет главную роль в экшен-фильме «Снежные пони» ("Snow Ponies"). Режиссёр картины — дебютант Даррин Прескотт, до сих пор работавший вторым режиссёром на таких картинах, как: «Джон Уик», «Драйв», «Ультиматум Борна» и «Первый мститель: Противостояние».

В центре сюжета — мужская команда из семи вооружённых человек, которым предстоит путешествие по опасным местам с целью доставить в конечную точку таинственный груз. Дорогу осложняют жестокие препятствия и банда убийц. Мужчинам предстоит непростой выбор между выживанием, честью, верностью и предательством. Обстоятельства вынуждают их всё время задавать один и тот же вопрос: что же за груз они везут.

Сценарий взят из голливудского «Чёрного списка» не дошедших до производства сценариев за 2006 год, его автор — Пэт Хили. Финансируют проект компании Sierra/Affinity. Продюсируют фильм Джерард Батлер и Алан Сигель через их общую компанию G-BASE. Съёмки начнутся в этом году.

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