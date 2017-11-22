Глава Pixar Джон Лассетер ушёл в отпуск из-за обвинений в неподобающем поведении

Генеральный директор студии Pixar и Walt Disney Animation (WDA) Джон Лассетер опубликовал обращение к своим сотрудникам, в котором сообщил, что уходит в шестимесячный отпуск в связи с возникшей неоднозначной трактовкой его поведения. Заявление опубликовал The Hollywood Reporter, который одновременно разместил материал о предполагаемом неправомерном поведении Джона Лассетера, основанный на рассказах некоторых сотрудников Pixar.

«У меня недавно было несколько трудных разговоров, которые были очень болезненными для меня. Никогда не бывает легко столкнуться со своими ошибками, но это единственный способ учиться на них. В результате я много думал о лидере, которого я сравниваю с наставником и защитником, которым я хочу быть. Мне сообщили, что я заставил некоторых из вас чувствовать дискомфорт и отсутствие уважения. Это никогда не было моим намерением. Я глубоко извиняюсь, если я вас подвёл. Особенно хочу извиниться перед теми, кто когда-либо был участником нежелательного объятия или любого другого жеста с моей стороны, который они ощущали как нарушение личных границ. Независимо от того, насколько доброжелательны были мои намерения, каждый человек имеет право устанавливать свои собственные границы и ожидать уважения к ним», — говорится в обращении Лассетера .

Walt Disney также прокомментировал ситуацию: «Мы стремимся поддерживать среду, в которой все сотрудники достойны уважения и имеют возможности делать свою работу наилучшим образом. Мы ценим откровенность Джона и искренние извинения и полностью поддерживаем его отпуск».

Как следует из материала о неправомерном поведении Джона Лассетера , директор Pixar слишком любил обниматься с сотрудниками и другими людьми на различных мероприятиях, кроме того известен тем, что «хватал, целовал и комментировал физические атрибуты», а также позволял себе класть руку женщинам на колено.

Джон Лассетер продюсировал все фильмы Pixar, а затем и WDA. Во многих знаменитых мультфильмах, таких как, например, «История игрушек», он также выступал режиссёром и сценаристом. У Лассетера два личных «Оскара», при этом фильмы Pixar, созданные при участии Лассетера, восемь раз отмечены «Оскарами» в номинации «лучший анимационный фильм». За время работы Лассетера на компанию Disney, WDA заработала уже три анимационных «Оскара», последний из них — 2016 году за «Зверополис».

На этой неделе в прокат выходит новый пиксаровский мультфильм «Тайна Коко». В настоящее время Pixar работает над «Суперсемейкой 2» и четвертой «Историей игрушек». WDA выпустит продолжение «Ральфа» в 2018 году.

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