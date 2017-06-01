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Объявлены новые даты проведения ММКФ
Московский Международный кинофестиваль в 2018 году меняет даты своего проведения. Во вторник, 14 ноября, президент фестиваля Никита Михалков подтвердил информацию о том, что фестиваль переезжает с июня на апрель, и обнародовал точные даты его проведения. 40-й ММКФ в 2018 году пройдёт с 19 по 26 апреля.
Смена времени проведения ММКФ связана с чемпионатом мира по футболу, который пройдёт в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи. Как заявлял ранее Михалков, невозможно проводить фестиваль во время чемпионата, поскольку придётся постоянно конкурировать за зрителя с футбольными матчами.
Между тем, в 2018 году ММКФ впервые пройдёт раньше Каннского кинофестиваля, что может создать дополнительные трудности для организаторов при наполнении внеконкурсных программ, значительную долю интереса к которым формировали фильмы, премьера которых состоялась перед этим в Каннах.
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/11/14/3796.shtml
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