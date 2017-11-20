  Поиск на Кинокадре     
Блог Планы Сборы Ролики Новости Награды Фестивали Юбилеи
Обновления Афиша Рецензии Новинки кино 2017 Фильмы 2017 Фильмы 2016 Трейлеры Лучшие фильмы Отзывы Соцсети WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино «Мы ругаем»

Эдуард Успенский против «Нового Простоквашино»

Новости » Разное, 20 ноября 2017, 15:18:07
Трое из Простоквашино

Писатель Эдуард Успенский опубликовал открытое письмо Владимиру Путину, в котором обвинил анимационную студию «Союзмультфильм» в том, что она снимает продолжение мультсериала про деревню Простоквашино без его согласия. Успенский утверждал, что договор на использование придуманных им персонажей не подписан, а компания уже успела снять с ними несколько новых мультфильмов.

В ответ на открытое письмо пресс-служба «Союзмультфильма» выпустила заявление, в котором утверждается, что у студии есть письменное согласие Эдуарда Успенского на создание продолжения мультфильмов про Простоквашино и его героев, полученное перед началом съёмок. Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что мультфильмы серии «Новое Простоквашино» являются оригинальными и не используют в качестве сюжетной основы литературное произведение «Дядя Фёдор, пёс и кот».

Сам Успенский с такой позицией не согласен. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он отметил, что не понимает, почему права на созданные им образы и характеры принадлежат государству, а также раскритиковал концепцию нового мультфильма.

«Союзмультфильм» ведёт переговоры о возможном сотрудничестве с Успенским и его представителями с лета 2017 года. За использование литературных произведений Успенского в новых сериях ему была предложена «беспрецедентная для анимационной отрасли сумма, превышающая 5 млн рублей». Ответа на это предложение «Союзмультфильм» не получил.


Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/11/20/3798.shtml
Бюллетень кинопрокатчика
Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
На главную | Избранное | Киноблог | Киноафиша
Новости кино
Эльдару Рязанову исполнилось бы 90 лет
Объявлены новые даты проведения ММКФ
Объявлен лонг-лист претендентов на «Оскар» в категории «лучший анимационный фильм»
Стал известен лонг-лист премии «Золотой орёл»
Крым просит выделить 4 млрд рублей на восстановление Ялтинской киностудии
«Нелюбовь» номинирована на три награды Европейской киноакадемии
Том Тыквер возглавит жюри Берлинского кинофестиваля
ММКФ может переехать на апрель
Алехандро Гонсалес Иньярриту удостоится «Оскара» за особые заслуги
Джулия Робертс отмечает юбилей

Обновления

Новости кино:
Эдуард Успенский против «Нового Простоквашино»
Писатель Эдуард Успенский опубликовал открытое письмо Владимиру Путину, в котором обвинил анимационную студию «Союзмультфильм» в том...
Кинокасса России: 16-19 ноября, «Лига Справедливости» против «Убийства в Восточном экспрессе»
Уже забыты славные деньки, когда комиксы у нас в прокате не собирали почти ничего, в наше время владельцы кинотеатров живут от комикса до комикса...

19 ноября, воскресенье
Бокс-офис США: 17-19 ноября, «Лига Справедливости» недобирает
Главная интрига заокеанского уикенда состояла в ответе на вопрос, сумеет ли «Лига Справедливости» преодолеть стомиллионный майлстоун на старте или же ей это...
Трейлеры, кадры, постеры:

Звёздные войны: Последние джедаи
Звёздные войны: Последние джедаи, Star Wars: The Last Jedi
Прокат в России: 14 декабря 2017 года
» TV-ролик
» Расширенный TV-ролик 2

18 ноября, суббота

Новости кино:
Эльдару Рязанову исполнилось бы 90 лет
Сегодня исполнилось бы 90 лет легендарному советскому и российскому кинорежиссёру Эльдару Рязанову...
Билли Рэй присоединился к сценарной команде нового «Терминатора»
Тим Миллер и Джеймс Кэмерон привлекли обладателя «Оскара» Билли Рэя, который присоединится к команде сценаристов и придаст финальный блеск сценарию нового...
Новости коротко: новый фильм Ноя Баумбаха, роли Скарлетт Йоханссон, Адама Драйвера и Мишель Уильямс
Студия Fox разрабатывает фильм для Джеймса Франко на основе персонажа Marvel мутанта Джейми Мэдрокса...
Джордж Клуни поставит мини-сериал по мотивам романа «Уловка-22»
Paramount TV и Anonymous Content разрабатывают новую экранизацию классического романа Джозефа Хеллера «Уловка-22»...
Трейлеры, кадры, постеры:

Суперсемейка 2, Incredibles 2 new
постеров: 3, кадров: 1
» Русский тизер

Все обновления за неделю
Поиск на Кинокадре
 




Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Лига Справедливости», рецензия . «Тор 3: Рагнарёк», рецензия . «Убийство в Восточном экспрессе», рецензия . «Субурбикон», отзыв . «Очень странные дела 2», 2 сезон, отзыв . «Джунгли», рецензия . «Матильда», отзыв . «Зови меня моим именем», отзыв . «Ван Гог. С любовью, Винсент», отзыв . «Фиксики», отзыв . «Пила 8», рецензия .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Лига справедливости", "Субурбикон", "Тор: Рагнарёк", "Убийство в Восточном экспрессе", "Мифы", "Последний богатырь", "Джиперс Криперс 3", "Фиксики: Большой секрет"
Новинки кино 2017: "Снеговик", "Тайна Коко", "Иностранец", "Легенда о Коловрате", "Звёздные войны: Последние джедаи", "Джуманджи 2: Зов джунглей", "Фердинанд", "Движение вверх", "Короче"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   