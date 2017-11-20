Эдуард Успенский против «Нового Простоквашино»

Писатель Эдуард Успенский опубликовал открытое письмо Владимиру Путину, в котором обвинил анимационную студию «Союзмультфильм» в том, что она снимает продолжение мультсериала про деревню Простоквашино без его согласия. Успенский утверждал, что договор на использование придуманных им персонажей не подписан, а компания уже успела снять с ними несколько новых мультфильмов.

В ответ на открытое письмо пресс-служба «Союзмультфильма» выпустила заявление, в котором утверждается, что у студии есть письменное согласие Эдуарда Успенского на создание продолжения мультфильмов про Простоквашино и его героев, полученное перед началом съёмок. Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что мультфильмы серии «Новое Простоквашино» являются оригинальными и не используют в качестве сюжетной основы литературное произведение «Дядя Фёдор, пёс и кот».

Сам Успенский с такой позицией не согласен. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он отметил, что не понимает, почему права на созданные им образы и характеры принадлежат государству, а также раскритиковал концепцию нового мультфильма.

«Союзмультфильм» ведёт переговоры о возможном сотрудничестве с Успенским и его представителями с лета 2017 года. За использование литературных произведений Успенского в новых сериях ему была предложена «беспрецедентная для анимационной отрасли сумма, превышающая 5 млн рублей». Ответа на это предложение «Союзмультфильм» не получил.

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