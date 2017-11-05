«Нелюбовь» номинирована на три награды Европейской киноакадемии

Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» претендует на три награды Европейской киноакадемии. Картина выдвинута в номинациях: «Лучший европейский фильм», «Лучший европейский режиссёр» и «Лучший европейский сценарий».

На звание лучшего европейского фильма вместе с «Нелюбовью» претендуют фильмы «120 ударов в минуту» Робена Кампийо, «О теле и душе» Илдико Энейди, «Квадрат» Рубена Эстлунда и «Обратная сторона надежды» Аки Каурисмяки.

В категории «Лучший европейский режиссёр» вместе с Андреем Звягинцевым также номинированы Илдико Энейди, Аки Каурисмяки, Йоргос Лантимос и Рубен Эстлунд.

Юбилейная 30-я церемония награждения победителей состоится 9 декабря в Берлине.

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