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Эльдару Рязанову исполнилось бы 90 лет
Сегодня исполнилось бы 90 лет легендарному советскому и российскому кинорежиссёру Эльдару Рязанову.
Рязанов снял около 30 фильмов, и практически каждый из них становился хитом. Самые знаменитые картины режиссёра — «Карнавальная ночь», «Девушка без адреса», «Гусарская баллада», «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман», «Гараж», «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Небеса обетованные» и многие другие.
В картинах Рязанова снимались Иннокентий Смоктуновский и Олег Ефремов, Людмила Гурченко и Лариса Голубкина, Олег Басилашвили и Андрей Мягков, Алиса Фрейндлих и Ия Саввина, Ирина Купченко и Лия Ахеджакова, Валентин Гафт и Александр Абдулов, Никита Михалков и Александр Ширвиндт.
Кроме режиссёрской деятельности, Эльдар Рязанов писал пьесы, прозаические произведения и стихи. Семь лет (с 1979 года) был ведущим телепередачи «Кинопанорама».
Рязанов носил звание народного артиста СССР, он лауреат Государственных премий, премий «Ника» и «Триумф», кавалер орденов Дружбы, Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством».
В 2006 году режиссёр выпустил две свои последние картины — «Карнавальная ночь 2» и «Андерсен. Жизнь без любви».
Эльдар Рязанов ушёл из жизни 30 ноября 2015 года.
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/11/18/3797.shtml
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Сегодня исполнилось бы 90 лет легендарному советскому и российскому кинорежиссёру Эльдару Рязанову...
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