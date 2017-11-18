  Поиск на Кинокадре     
Блог Планы Сборы Ролики Новости Награды Фестивали Юбилеи
Обновления Афиша Рецензии Новинки кино 2017 Фильмы 2017 Фильмы 2016 Трейлеры Лучшие фильмы Отзывы Соцсети WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино «Мы ругаем»

Эльдару Рязанову исполнилось бы 90 лет

Новости » Юбилеи, 18 ноября 2017, 19:23:03
Эльдар Рязанов

Сегодня исполнилось бы 90 лет легендарному советскому и российскому кинорежиссёру Эльдару Рязанову.

Рязанов снял около 30 фильмов, и практически каждый из них становился хитом. Самые знаменитые картины режиссёра — «Карнавальная ночь», «Девушка без адреса», «Гусарская баллада», «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман», «Гараж», «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Небеса обетованные» и многие другие.

В картинах Рязанова снимались Иннокентий Смоктуновский и Олег Ефремов, Людмила Гурченко и Лариса Голубкина, Олег Басилашвили и Андрей Мягков, Алиса Фрейндлих и Ия Саввина, Ирина Купченко и Лия Ахеджакова, Валентин Гафт и Александр Абдулов, Никита Михалков и Александр Ширвиндт.

Кроме режиссёрской деятельности, Эльдар Рязанов писал пьесы, прозаические произведения и стихи. Семь лет (с 1979 года) был ведущим телепередачи «Кинопанорама».

Рязанов носил звание народного артиста СССР, он лауреат Государственных премий, премий «Ника» и «Триумф», кавалер орденов Дружбы, Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством».

В 2006 году режиссёр выпустил две свои последние картины — «Карнавальная ночь 2» и «Андерсен. Жизнь без любви».

Эльдар Рязанов ушёл из жизни 30 ноября 2015 года.


Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/11/18/3797.shtml
Смотрите также:
Объявлены новые даты проведения ММКФ
Крым просит выделить 4 млрд рублей на восстановление Ялтинской киностудии
Слово главвреду: Музей кино на ВДНХ
Слово главвреду: бегство мистера Быкова, «Матильда» и Фонд кино
Никита Михалков исключён из попечительского совета Фонда кино
Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
На главную | Избранное | Киноблог | Киноафиша
Новости кино
Объявлены новые даты проведения ММКФ
Объявлен лонг-лист претендентов на «Оскар» в категории «лучший анимационный фильм»
Стал известен лонг-лист премии «Золотой орёл»
Крым просит выделить 4 млрд рублей на восстановление Ялтинской киностудии
«Нелюбовь» номинирована на три награды Европейской киноакадемии
Том Тыквер возглавит жюри Берлинского кинофестиваля
ММКФ может переехать на апрель
Алехандро Гонсалес Иньярриту удостоится «Оскара» за особые заслуги
Джулия Робертс отмечает юбилей
Майклу Крайтону исполнилось бы 75 лет

Обновления

Новости кино:
Эльдару Рязанову исполнилось бы 90 лет
Сегодня исполнилось бы 90 лет легендарному советскому и российскому кинорежиссёру Эльдару Рязанову...
Билли Рэй присоединился к сценарной команде нового «Терминатора»
Тим Миллер и Джеймс Кэмерон привлекли обладателя «Оскара» Билли Рэя, который присоединится к команде сценаристов и придаст финальный блеск сценарию нового...
Новости коротко: новый фильм Ноя Баумбаха, роли Скарлетт Йоханссон, Адама Драйвера и Мишель Уильямс
Студия Fox разрабатывает фильм для Джеймса Франко на основе персонажа Marvel мутанта Джейми Мэдрокса...
Джордж Клуни поставит мини-сериал по мотивам романа «Уловка-22»
Paramount TV и Anonymous Content разрабатывают новую экранизацию классического романа Джозефа Хеллера «Уловка-22»...
Трейлеры, кадры, постеры:

Суперсемейка 2, Incredibles 2 new
постеров: 3, кадров: 1
» Русский тизер
» Тизер

Чёрная пантера
Чёрная пантера, Black Panther
Прокат в России: 15 февраля 2018 года
» Международный трейлер

Звёздные войны: Последние джедаи
Звёздные войны: Последние джедаи, Star Wars: The Last Jedi
Прокат в России: 14 декабря 2017 года
» Расширенный TV-ролик 2

Тайна Коко
Тайна Коко, Coco
Прокат в России: 23 ноября 2017 года
» Дублированный промо-ролик
» Русский трейлер 3

Фердинанд, Ferdinand
» Русский TV-ролик 2
» Русский TV-ролик
» Дублированный отрывок
» Отрывок

17 ноября, пятница

Тихое место, Quiet Place new
кадров: 2
» Трейлер
» Русский трейлер

Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда, Fantastic Beasts: Crimes of Grindelwald new
постеров: 1, кадров: 3
» Анонс

Рэмпейдж, Rampage new
постеров: 1, кадров: 10
» Русский трейлер
» Трейлер

Секретное досье, Post
» Русский трейлер

16 ноября, четверг
Триллер «Прочь» выдвинут на «Золотой глобус» в номинации «лучшая комедия или мюзикл»
«Золотой глобус» второй год подряд уверенно удерживает звание самой комедийной среди кинопремий...
«Безумная» Содерберга, снятая на iPhone, выйдет в широкий прокат
Летом 2017 года сообщалось, что Стивен Содерберг, известный своей любовью к экспериментам, работает над новой картиной «Безумная» и снимает её на iPhone. Теперь стало...
Люк Бессон попробует себя на телевидении
Люк Бессон снимет пилотную серию для сериала «Французский детектив», который разрабатывает телеканал ABC...
Мел Гибсон сыграет в боевике Джо Карнахана «Последний уровень»
Мел Гибсон и Фрэнк Грилло сыграют главные роли в новом фильме Джо Карнахана «Последний уровень» по оригинальному сценарию режиссёра...
Канал Fox объявил дату премьеры 11-го сезона «Секретных материалов»
11-й сезон сериала «Секретные материалы» будет состоять из десяти эпизодов и выйдет в эфир канала Fox 3 января 2018 года...

Все обновления за неделю
Поиск на Кинокадре
 




Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Лига Справедливости», рецензия . «Тор 3: Рагнарёк», рецензия . «Убийство в Восточном экспрессе», рецензия . «Субурбикон», отзыв . «Очень странные дела 2», 2 сезон, отзыв . «Джунгли», рецензия . «Матильда», отзыв . «Зови меня моим именем», отзыв . «Ван Гог. С любовью, Винсент», отзыв . «Фиксики», отзыв . «Пила 8», рецензия .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Лига справедливости", "Субурбикон", "Тор: Рагнарёк", "Убийство в Восточном экспрессе", "Мифы", "Последний богатырь", "Джиперс Криперс 3", "Фиксики: Большой секрет"
Новинки кино 2017: "Снеговик", "Тайна Коко", "Иностранец", "Легенда о Коловрате", "Звёздные войны: Последние джедаи", "Джуманджи 2: Зов джунглей", "Фердинанд", "Движение вверх", "Короче"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   