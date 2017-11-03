Том Тыквер возглавит жюри Берлинского кинофестиваля

Немецкий кинорежиссёр и продюсер Том Тыквер выбран председателем жюри 68-го Берлинского международного кинофестиваля. Киносмотр по традиции пройдёт в феврале. Тыквер станет первым за 8 лет немецким режиссёром, возглавившим жюри Берлинале.

Широкую известность Тыкверу принесли его картины «Беги, Лола, беги» и «Облачный атлас». Шесть его фильмов ранее были представлены на Берлинском кинофестивале в различных программах, а в 2002 году драма Рай принимала участие в основном конкурсе.

Последний по времени режиссёрский проект Тыквера в большом кино — драма «Голограмма для короля» — вышел в 2016 году. Затем он занялся телесериалом «Вавилон/Берлин» — самым дорогим проектом в истории немецкого телевидения, премьера которого состоялась в середине октября.

Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/11/03/3791.shtml

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