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Крым просит выделить 4 млрд рублей на восстановление Ялтинской киностудии
Власти Крыма просят федеральный бюджет выделить на восстановление Ялтинской киностудии 4 млрд рублей. Средства просят заложить в Федеральную целевую программу социально-экономического развития полуострова. Об этом сообщает
Концепция восстановления Ялтинской киностудии разработана совместно с Союзом кинематографистов России. Она включает в себя строительство съёмочных павильонов, ремонтных мастерских, фестивального комплекса, в составе которого будет работать современный киноконцертный зал, а также возведение двух гостиниц, одна из которых будет принимать киносъёмочные группы, а другая — почётных гостей международного фестиваля «Евразийский мост».
Аксёнов уточнил, сколько средств планируется потратить на каждый из объектов. По его словам, 180 млн рублей потребуется на проектно-изыскательские работы, ещё 550 млн пойдет на «приобретение оборудования для киносъёмок и минимального постпродакшна». Самыми затратными будут строительно-монтажные работы, стоимость которых составит около 3 млрд рублей.
В планах восстановления Ялтинской киностудии с 2015 года активно участвует лично Никита Михалков. Ещё в октябре 2015 года Михалков
Сейчас Ялтинская киностудия находится в ведении региона, она была национализирована осенью 2014 года. В тот момент студия была частным предприятием и
«Это очень странная ситуация, поскольку киностудия принадлежала российским собственникам, была отобрана, и с 2015 года господин Аксёнов непрерывно заявляет о том, что он найдёт новых российских инвесторов. На киностудию уже привозили много разных инвесторов, но никого она не заинтересовала. Теперь Никита Михалков начал заявлять о том, что он найдет российских инвесторов, которые восстановят киностудию. Но я согласен с Кареном Шахназаровым, сказавшим, что сегодня большая киностудия в том объёме, о каком заявляет Михалков, в Крыму абсолютно не нужна. Вся Россия снимает не больше 100 прокатных фильмов в год — и Михалков хочет засунуть 70 фильмов на Ялтинскую киностудию? Это просто прожектерство. Такого не было и не будет», — так комментировал ситуацию в 2016 году бывший владелец студии Сергей Аршинов.
С 2016 года Никита Михалков проводит в Ялте международный кинофестиваль «Евразийский мост», обозначая свою роль в организации фестиваля как «идейный вдохновитель». В 2014 году на презентации картины «Солнечный удар» он предложил учредить ежегодный кинофестиваль, который бы проводился в Крыму «для возрождения и популяризации крымского кинематографа в евразийском пространстве и дал бы импульс к укреплению международных культурных связей». Фестиваль прошёл уже дважды. Президентами его являются народный артист России Виктор Мережко и министр культуры Республики Крым Арина Новосельская.
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/11/08/3793.shtml
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Власти Крыма просят федеральный бюджет выделить на восстановление Ялтинской киностудии 4 млрд рублей...
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