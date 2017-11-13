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Стал известен лонг-лист премии «Золотой орёл»
Экспертный совет кинопремии «Золотой орёл» определился со списком кинопроектов, по которым будет проводиться предварительное голосование, чтобы определить номинантов в 23 категориях.
В лонг-лист категории «Лучший фильм» вошли 24 картины, среди них: «Салют-7», «Викинг», «Большой», «Матильда», «Притяжение», «Крым», «Последний богатырь», «Аритмия», «Заложники», «Карп отмороженный», «Как Витька Чеснок вез Лёху Штыря в дом инвалидов», «Нелюбовь», «Холодное танго» и другие.
По 22 фильма оказалось в лонг-листах номинаций «Лучший анимационный фильм» и «Лучший зарубежный фильм в российском прокате», 32 картины претендуют на попадание в номинацию «Лучший неигровой фильм», 25 — в номинацию «Лучший короткометражный фильм».
Тайное голосование членов Академии, результаты которого определит номинантов, будет проходить до 22 декабря. В каждой категории будет отобрано три лидера, а в номинации «Лучший игровой фильм» их будет пять.
Торжественная церемония вручения премии «Золотой орёл» состоится в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм» 26 января 2018 года.
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