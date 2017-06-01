ММКФ может переехать на апрель

Московский Международный кинофестиваль в 2018 году может пройти не в конце июне, как это бывает обычно, а в апреле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оргкомитете 40-го киносмотра.

По его словам, предполагаемое изменение дат проведения ММКФ связано с проведением чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

Официального подтверждения о переносе дат проведения ММКФ пока не было.

Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/11/03/3790.shtml

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