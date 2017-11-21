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В Нью-Йорке вручили международную премию «Эмми»

Новости » Номинации, 21 ноября 2017, 17:26:56
Кеннет Брана

В понедельник 20 ноября в Нью-Йорке состоялась 45-я церемония вручения международной телевизионной премии «Эмми». Ранее в сентябре телевизионные академики раздали награды американским сериалам и телешоу, сейчас пришёл черёд зарубежных сериалов и телефильмов.

Лучшим драматическим сериалом в этом году назвали норвежский проект 2014 года «Богатство». На данный момент вышло два сезона.

Лучшим актёром был признан Кеннет Брана за сериал «Валландер» по мотивам детективных романов шведского писателя Хеннинга Манкеля. Лучшей актрисой телеакадемики признали Анну Фрил за роль в сериале «Марчелла», его шоураннер — шведский сценарист и создатель телесериала «Мост» Ханс Розенфельд. Оба телешоу представляли Великобританию.

«Эмми» в номинации «Лучший телефильм/минисериал» была присуждена французской драме «Не покидай меня».

Также наград удостоены проекты из Канады, Бельгии, Германии, Турции.


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