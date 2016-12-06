Ведущим церемонии «Оскар-2017» станет Джимми Киммел

Американский комик Джимми Киммел станет ведущим 89-й церемонии вручения кинопремии «Оскар». Об этом сам телеведущий написал в своём Twitter-акаунте.

«Да, я проведу “Оскар”. Это не розыгрыш. А если это окажется розыгрышем, то моя месть киноакадемии будет сладкой и ужасной», — написал Киммел.

Комик известен своим телешоу «Джимми Киммел в прямом эфире» (Jimmy Kimmel Live!). Киммел также снимался в таких фильмах, как «Хеллбой 2: Золотая армия», «Проект X: Дорвались» и «Третий лишний 2», где сыграл самого себя.

В прошлом году ведущим «Оскара» был американский комик Крис Рок. 89-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдёт в Лос-Анджелесе 26 февраля 2017 года.

Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2016/12/06/3669.shtml

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