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Ведущим церемонии «Оскар-2017» станет Джимми Киммел

Новости » Разное Оскар 2017, 06 декабря 2016, 19:53:07
Джимми Киммел

Американский комик Джимми Киммел станет ведущим 89-й церемонии вручения кинопремии «Оскар». Об этом сам телеведущий написал в своём Twitter-акаунте.

«Да, я проведу “Оскар”. Это не розыгрыш. А если это окажется розыгрышем, то моя месть киноакадемии будет сладкой и ужасной», — написал Киммел.

Комик известен своим телешоу «Джимми Киммел в прямом эфире» (Jimmy Kimmel Live!). Киммел также снимался в таких фильмах, как «Хеллбой 2: Золотая армия», «Проект X: Дорвались» и «Третий лишний 2», где сыграл самого себя.

В прошлом году ведущим «Оскара» был американский комик Крис Рок. 89-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдёт в Лос-Анджелесе 26 февраля 2017 года.


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Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2016/12/06/3669.shtml
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