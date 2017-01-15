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«Рай» Кончаловского получил «Белого слона» как лучший фильм года
13 января Гильдия киноведов и кинокритиков вручила свои награды «Белый слон». Лучшим фильмом года кинокритики назвали фильм Андрея Кончаловского «Рай», удостоенный также приза за лучшую режиссуру и лучшую операторскую работу (Александр Симонов).
Также три «Белых слона» достались ленте «Монах и бес» — за лучшую главную мужскую роль (Тимофей Трибунцев), лучшую мужскую роль второго плана (Борис Каморзин) и за лучший сценарий (Юрий Арабов).
Два «Белых слона» достались «Ученику» — за лучшую женскую роль второго плана (Свелана Брагарник) и лучшую музыку (Илья Демуцкий). Кроме того, «Ученик» отмечен премией молодых критиков «Голос».
За лучшую женскую роль награды удостена Наталья Павленкова за роль в фильме «Зоология». Лучшим дебютом назван «Коллектор» Алексея Красовского. «Дуэлянт» отмечен «Белым слоном» за лучшую работу художника.
Звание лучшего анимационного фильма разделили ленты «До любви» и «Кукушка».
«Событием года» названы документальные проекты «В лучах солнца» и «Родные» Виталия Манского.
Александр Сокуров отмечен дипломом объединения молодых критиков с формулировкой «За гражданскую позицию».
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/01/15/3683.shtml
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