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Первый канал назвал причину утечки «Шерлока»

Новости » Сериалы, 17 января 2017, 13:54:08
Шерлок

Первый канал начал расследование утечки в Сеть дублированной на русский язык финальной серии четвёртого сезона британского сериала «Шерлок». Российский вещатель работает совместно с правообладателем проекта, британской корпорацией BBC, сообщает пресс-служба канала.

Как известно, нелегальная, но уже дублированная на русский язык копия серии «Последнее дело» в формате Full HD и с русифицированной графикой появилась в Сети в субботу, 14 января, в середине дня, за день до своей официальной премьеры в России и Великобритании, которая состоялась в ночь с воскресенья на понедельник.

По свидительствам очевидцев, файл появился в виде ссылок на облачные сервисы и был доступен в таком виде до самой премьеры, а позже был выложен также на торрент-трекеры. Ссылка быстро попала в том числе на западные ресурсы, где пользователи были искренне возмущены наличием только русского дубляжа и требовали хотя бы добавить англоязычные субтитры.

Как сообщают представители Первого канала, «по предварительной версии, причиной была хакерская атака».

Ранее сообщалось, что в подразделении корпорации BBC Worldwide, которое занимается продажей контента за рубеж, также заявили, что начали расследование инцидента, в том числе и версии преднамеренного «слива» проекта в Сеть.


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Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/01/17/3684.shtml
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17 января, вторник

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Первый канал назвал причину утечки «Шерлока»
Первый канал начал расследование утечки в Сеть дублированной на русский язык финальной серии четвёртого сезона британского сериала «Шерлок»...
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