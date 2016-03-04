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Такеши Китано отмечает 70-летний юбилей

Новости » Юбилеи, 19 января 2017, 13:52:16
Такеши Китано

Сегодня, 19 января, исполняется 70 лет культовому японскому режиссёру Такеши Китано.

Карьеру в кино Такеши Китано начал в 1981 году. Сыграв несколько ролей, в основном комических, он был приглашён на главную роль в фильм Киндзи Фукасаку «Жестокий полицейский». В результате стечения обстоятельств Фукасаку отказался от режиссёрского кресла и студия сделала предложение Китано выступить в роли режиссёра. Китано существенно изменил первоначальный сценарий и способ подачи материала, фильм получил хорошие отзывы и Китано успешно дебютировал в качестве режиссёра.

Вторая режиссёрская работа Китано и первая, где он выступил в роли сценариста, вышла в 1990 году — «Точка кипения».

Зарубежная аудитория заметила Китано после выхода фильма «Сонатина» в 1993 году. Как и другие его работы, фильм подрывал различные социальные запреты и устои Японии. Эта работа поставила Китано в один ряд с классиками японского кинематографа.

В 1994 году Китано попал в серьёзную аварию на мотоцикле. Хотя зарубежная пресса сочла, что Китано уже не вернётся к съёмкам фильмов, он опроверг эти предположения, сняв «Ребята возвращаются» в 1996 году, сразу после выздоровления.

Восстановившись после аварии, Китано занялся изобразительным искусством. Рисунки Китано опубликованы в качестве иллюстраций в книгах, представлены на выставках и на обложках саундтреков к его собственным фильмам. Наиболее ярко они представлены в фильме 1997 года «Фейерверк», где послужили основой образного ряда картины. «Фейерверк» получил высокие оценки критиков и был удостоен «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля.

Китано продолжил регулярно снимать после аварии: в 1999 году фильм «Кикуджиро», показанный в конкурсной программе Каннского кинофестиваля, был встречен десятиминутной овацией; снятый в Лос-Анджелесе «Брат якудзы» (2000) был тепло принят в США и за границей; фильм «Куклы» (2002) стал одной из самых визуально привлекательных картин Китано.

В 2003 году вышел «Затойчи», в котором Китано сыграл главную роль. «Затойчи» стал наибольшим коммерческим успехом режиссёра в Японии, при этом хорошо прошёл и за рубежом и получил ряд наград, среди которых приз за лучшую режиссуру в Каннах.

Среди последних работ режиссера — «Такешиз» (2005), «Банзай, режиссер!» (2007), «Ахиллес и черепаха» (2008), «Беспредел» (2010), «Полный беспредел» (2012), «Рюдзо и семеро бойцов» (2015).

Китано написал более 50 книг со стихами и кинокритикой, а также несколько романов, некоторые из которых были использованы в качестве сценариев другими режиссёрами.

В 2004 году Китано была присуждена степень бакалавра наук университетом Мэйдзи, откуда ранее он был отчислен.

Китано серьёзно интересуется математикой и много делает для популяризации математики по телевидению. Его вклад в популяризацию этой науки был отмечен призом Национального математического общества Японии в 2008 году.


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