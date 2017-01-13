|
Гильдия американских режиссёров объявила номинантов
12 января стали известны номинанты на награду Гильдии режиссёров США. Все пять претендентов уже упоминались в различных номинационных списках текущей предоскаровской гонки, последний из которых — номинации на награду Гильдии продюсеров — был объявлен 10 января.
На соискание режиссёрской награды выдвинуты Дэмиен Шазелл («Ла-Ла Ленд»), Гарт Дэвис («Лев»), Барри Дженкинс («Лунный свет»), Кеннет Лонерган («Манчестер у моря»), Дени Вильнёв («Прибытие»). Впервые с 1996 года все пятеро номинантов претендуют на награду Гильдии впервые.
Кроме того, гильдия режиссёров традиционно вручает награду лучшему режиссёру-дебютанту. В этом году в списке лучших дебютных работ: попавший сразу в оба номинацинных списка Гарт Дэвис («Лев»), Келли Фремон («Почти семнадцать»), Тим Миллер («Дэдпул»), Нэйт Паркер («Рождение нации»), Дэн Трахтенберг («Кловерфилд, 10»).
11 января также были объявлены претенденты на режиссёрские награды в телевизионных номинациях. Среди драматических сериалов на награду претендуют: «Очень странные дела», «Мир Дикого запада», «Игра престолов» и два различных эпизода «Американской истории ужасов».
В категории комедийных сериалов выдвинуты: «Атланта», два эпизода «Вице-президента» и два эпизода «Кремниевой долины».
Обладатели награды режиссёрской гильдии практически всегда становятся лауреатами «Оскара» за лучшую режиссуру. С начала вручения премии в 1948 году выбор Гильдии и Киноакадемии не совпал лишь семь раз. В прошлом году награда гильдии режиссёров и «Оскар» за лучшую режиссуру достались Алехандро Гонсалесу Иньярриту за фильм «Выживший». Иньярриту стал лауреатом награды режиссёрской гильдии второй год подряд — в позапрошлом году лучшей режиссёрской работой был признан его фильм «Бёрдмэн». За «Бёрдмэна» Иньярриту также достался «Оскар» за режиссуру, а кроме того — за сценарий и за лучший фильм.
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/01/13/3682.shtml
Смотрите также:
Том Хиддлстон, Бен Уитли, Фрэнк Миллер, Эль Фэннинг, Мэттью Макконахи, Пол В.С. Андерсон, «Сквозь снег» и «Дюна»
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
|
13 января Гильдия киноведов и кинокритиков вручила свои награды «Белый слон»...
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы...
Логан, Logan
Прокат в России: 2 марта 2017 года
Молчание, Silence
Прокат в России: 26 января 2017 года
14 января, суббота
Кинокомпания 20th Century Fox позволила Хью Джекману поделиться со своими поклонниками твитом, содержащим официальный синопсис фильма «Логан»...
После внезапной смерти Кэрри Фишер, снявшейся в легендарной фантастической саге Джорджа Лукаса «Звёздные войны» в роли принцессы Леи...
Кинокомпания Lucasfilm официально подтвердила участие Вуди Харельсона в фильме Фила Лорда и Криса Миллера «Хан Соло. Звёздные войны. Истории»...
» Трейлер
» Тизер 3
» Тизер 2
» Тизер
» Отрывок
13 января, пятница
12 января стали известны номинанты на награду Гильдии режиссёров США. Все пять претендентов уже упоминались в различных номинационных списках текущей предоскаровской...
Warner Bros. и DC Films приступили к разработке кинокомикса «Корпус Зелёных фонарей». Сценаристами в проект назначены Дэвид Гойер и Джастин Родс...
|
|
|
|
|
«Викинг», рецензия «Кредо убийцы», рецензия 2017: главные новинки года, анонс «Ла-Ла Ленд», рецензия 2016: Лучшее и худшее, итоги года «Закон ночи», рецензия «Американская милашка», отзыв «Пассажиры», отзыв 2016: бокс-офис России и мира, итоги «Шерлок», начало 4 сезона, отзыв «Фрэнк и Лола», отзыв «8 чувство», отзыв