Гильдия американских режиссёров объявила номинантов

12 января стали известны номинанты на награду Гильдии режиссёров США. Все пять претендентов уже упоминались в различных номинационных списках текущей предоскаровской гонки, последний из которых — номинации на награду Гильдии продюсеров — был объявлен 10 января.

На соискание режиссёрской награды выдвинуты Дэмиен Шазелл («Ла-Ла Ленд»), Гарт Дэвис («Лев»), Барри Дженкинс («Лунный свет»), Кеннет Лонерган («Манчестер у моря»), Дени Вильнёв («Прибытие»). Впервые с 1996 года все пятеро номинантов претендуют на награду Гильдии впервые.

Кроме того, гильдия режиссёров традиционно вручает награду лучшему режиссёру-дебютанту. В этом году в списке лучших дебютных работ: попавший сразу в оба номинацинных списка Гарт Дэвис («Лев»), Келли Фремон («Почти семнадцать»), Тим Миллер («Дэдпул»), Нэйт Паркер («Рождение нации»), Дэн Трахтенберг («Кловерфилд, 10»).

11 января также были объявлены претенденты на режиссёрские награды в телевизионных номинациях. Среди драматических сериалов на награду претендуют: «Очень странные дела», «Мир Дикого запада», «Игра престолов» и два различных эпизода «Американской истории ужасов».

В категории комедийных сериалов выдвинуты: «Атланта», два эпизода «Вице-президента» и два эпизода «Кремниевой долины».

Обладатели награды режиссёрской гильдии практически всегда становятся лауреатами «Оскара» за лучшую режиссуру. С начала вручения премии в 1948 году выбор Гильдии и Киноакадемии не совпал лишь семь раз. В прошлом году награда гильдии режиссёров и «Оскар» за лучшую режиссуру достались Алехандро Гонсалесу Иньярриту за фильм «Выживший». Иньярриту стал лауреатом награды режиссёрской гильдии второй год подряд — в позапрошлом году лучшей режиссёрской работой был признан его фильм «Бёрдмэн». За «Бёрдмэна» Иньярриту также достался «Оскар» за режиссуру, а кроме того — за сценарий и за лучший фильм.

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