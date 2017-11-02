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Netflix возобновит съёмки сериала «Карточный домик»

Киноблог » Вести с полей » 05 декабря 2017, 09:56:39
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Карточный домик

Netflix определился с судьбой сериала «Карточный домик», съёмки которого были приостановлены с неизвестным исходом после скандала, разразившегося вокруг исполнителя главной роли Кевина Спейси.

Работа над проектом была прекращена в октябре, Netflix заявил, что отказывается работать с актёром. Теперь стало известно, что съёмки финального шестого сезона по новому сценарию возобновятся в 2018 году, в нём не будет Кевина Спейси и вместо обычных тринадцати серий в этом сезоне их будет только восемь.

Напомним, недавно Ридли Скотт принял решение переснять все сцены с Кевином Спейси в своём уже готовом фильме «Все деньги мира». Спейси в нём заменил Кристофер Пламмер, недавно вышел первый трейлер картины с Пламмером в главной роли. В «Карточном домике», очевидно, роль президента Фрэнка Андервуда не будет отдана кому-то другому, а будет упразднена.


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