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Съёмки фильма о Фредди Меркьюри приостановлены из-за неявки Брайана Сингера
Студия Fox временно приостановила работу над биографической картиной о группе Queen «Богемная рапсодия» из-за отсутствия режиссёра Брайана Сингера на съёмочной площадке. Об этом стало известно из официального заявления.
Как сообщается, Сингер не вернулся на съёмки фильма в Лондоне после перерыва на День благодарения. По некоторым данным, обеспокоенные ситуацией продюсеры начали поиски возможной замены для постановщика.
Представители режиссёра ссылаются на проблемы Сингера со здоровьем.
Известно, что ранее похожая ситуация складывалась на съёмках фильмов «Возвращение Супермена» и «Люди Икс: Апокалипсис», когда Сингер пропадал без следа. По слухам, подобное поведение режиссёра связано с злоупотреблением наркотиками.
Картина Брайана Сингера рассказывает о пятнадцати годах существования группы — от её основания в 1970 году до триумфального выступления на благотворительном фестивале Live Aid в 1985 году.
Выход «Богемной рапсодии» запланирован на 31 января 2019 года.
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