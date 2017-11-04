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Кинокасса России: 23-26 ноября, «Тайна Коко» собирает скромно, а «Последний богатырь» становится чемпионом
В отличие от заокеанского проката, лидер уикенда у нас не оправдал даже скромных ожиданий, в результате чего валовая касса снизилась до семи сотен миллионов или 2,7 млн проданных билетов. Главный же новичок при общем богатстве премьер сумел собрать лишь 170 млн руб., что соответствует лишь второму уикенду лидера данного фрейма — диснеевской же «Рапунцель», вот так традиционно плохо студия обходится у нас с пиксаровскими мультфильмами. Теперь бы хотя бы четыре сотни лям собрать к концу проката.
На второй строчке резонно оказалась «Лига Справедливости» — сотня миллионов за второй уикенд продолжает уныние на старте, то есть получите почти четырёхкратное падение и виды на скромнейшие шесть сотен лям итога (раньше прогнозы был сотней миллионов выше).
Из числа многочисленных новичков второго ряда от полутора до миллиона долларов подняли с пола «Коматозники», «Снеговик» и «Здравствуй, папа, новый год 2», а вот кто по-прежнему молодец, так это оставшееся на пятой строчке «Убийство в Восточном экспрессе», добравшее ещё миллион и достигшее таким образом уже семи с половиной сотен в российском прокате, а будет теперь и все восемь с половиной.
Ну и среди завершающих прокат «Тор: Рагнарёк» достиг искомых 1,3 млрд руб., что само по себе неплохо и выше «Мстителей», но меркнет по сравнению с «Последним богатырём», который по итогам уикенда обошёл «Сталинград», став самым кассовым фильмом российского производства в рублёвом измерении — на его счету 1,68 млрд руб. Вот так.
Что касается прогнозов на следующий уикенд, то тут на лидерство претендует очередное мединское поделие «Легенда о Коловрате» на 1200 копиях, очередной лидер зрительского антирейтинга на подходе, в то время как валовая касса неминуемо обвалится ниже 10 миллионов долларов. И раньше старта «Звёздных войн» эта плачевная ситуация исправлена не будет.
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