  Поиск на Кинокадре     
Блог Планы Сборы Ролики Новости Награды Фестивали Юбилеи
Обновления Афиша Рецензии Новинки кино 2017 Фильмы 2017 Фильмы 2016 Трейлеры Лучшие фильмы Отзывы Соцсети WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино «Мы ругаем»

Кинокасса России: 23-26 ноября, «Тайна Коко» собирает скромно, а «Последний богатырь» становится чемпионом

Киноблог » Бокс-офис Студия Пиксар » 27 ноября 2017, 14:17:35
Написать комментарий
Тайна Коко

В отличие от заокеанского проката, лидер уикенда у нас не оправдал даже скромных ожиданий, в результате чего валовая касса снизилась до семи сотен миллионов или 2,7 млн проданных билетов. Главный же новичок при общем богатстве премьер сумел собрать лишь 170 млн руб., что соответствует лишь второму уикенду лидера данного фрейма — диснеевской же «Рапунцель», вот так традиционно плохо студия обходится у нас с пиксаровскими мультфильмами. Теперь бы хотя бы четыре сотни лям собрать к концу проката.

На второй строчке резонно оказалась «Лига Справедливости» — сотня миллионов за второй уикенд продолжает уныние на старте, то есть получите почти четырёхкратное падение и виды на скромнейшие шесть сотен лям итога (раньше прогнозы был сотней миллионов выше).

Из числа многочисленных новичков второго ряда от полутора до миллиона долларов подняли с пола «Коматозники», «Снеговик» и «Здравствуй, папа, новый год 2», а вот кто по-прежнему молодец, так это оставшееся на пятой строчке «Убийство в Восточном экспрессе», добравшее ещё миллион и достигшее таким образом уже семи с половиной сотен в российском прокате, а будет теперь и все восемь с половиной.

Ну и среди завершающих прокат «Тор: Рагнарёк» достиг искомых 1,3 млрд руб., что само по себе неплохо и выше «Мстителей», но меркнет по сравнению с «Последним богатырём», который по итогам уикенда обошёл «Сталинград», став самым кассовым фильмом российского производства в рублёвом измерении — на его счету 1,68 млрд руб. Вот так.

Что касается прогнозов на следующий уикенд, то тут на лидерство претендует очередное мединское поделие «Легенда о Коловрате» на 1200 копиях, очередной лидер зрительского антирейтинга на подходе, в то время как валовая касса неминуемо обвалится ниже 10 миллионов долларов. И раньше старта «Звёздных войн» эта плачевная ситуация исправлена не будет.


Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/11/27/5385.shtml
Написать комментарий:
Пседоним
Заголовок
Сообщение:
 
Также по теме: Студия Пиксар
Бокс-офис США: День Благодарения для «Тайны Коко» » Бокс-офис » 26/11
Кинокасса России: 15-18 июня, «Тачки 3» спокойно лидируют » Бокс-офис » 20/06
Бокс-офис США: 16-18 июня, «Тачки 3» тормозят, «Чудо-женщина» рвёт и мечет » Бокс-офис » 18/06
Бокс-офис США: 1-4 июля, «Дори» отбивается от «Тарзана» и «Судной ночи 3» » Бокс-офис » 04.07.2016
Бокс-офис США: 24-26 июня, «Дори» доминирует, «День независимости» не возрождается » Бокс-офис » 26.06.2016
Раздел Бокс-офис
Кинокасса России: 16-19 ноября, «Лига Справедливости» против «Убийства в Восточном экспрессе» | 20/11
Бокс-офис США: 17-19 ноября, «Лига Справедливости» недобирает | 19/11
Кинокасса России: 9-12 ноября, «Тор» отбивается от «Восточного экспресса» | 13/11
Бокс-офис США: 10-12 ноября, «Тор» держит удар | 12/11
Кинокасса России: рекордный уикенд «Последнего богатыря» и «Тора» | 06/11
Также в блоге:
Актёрский состав нового сериала Рёфна, Александр Скарсгаард в сериале «Маленькая барабанщица» » Вести с полей » 24/11
Джуд Ло для «Капитана Марвела», Гарет Эванс и «Банды Лондона», Лиззи Каплан в «Гамбите» и продолжение «Пса-призрака» » Вести с полей » 23/11
Раскрыт сюжет нового фильма Тарантино » Вести с полей » 21/11
Билли Рэй в «Терминаторе», Джеймс Франко — Множитель, роли Скарлетт Йоханссон, Адама Драйвера, и Мишель Уильямс » Вести с полей » 18/11
Джордж Клуни поставит мини-сериал по мотивам романа «Уловка-22» » Вести с полей » 18/11
Кинозвёзды в новостях
Гильермо дель Торо
Николь Кидман
Мэтт Дэймон
Брэд Питт
Харви Вайнштейн
Дастин Хоффман
Джордж Клуни
Том Круз
Джейк Гилленхааль
Адам Сэндлер
Дуэйн Джонсон
Эмма Уотсон
Кейт Бланшетт
Никита Михалков
Ридли Скотт


Обновления
Кинокасса России: 23-26 ноября, «Тайна Коко» собирает скромно, а «Последний богатырь» становится чемпионом
В отличие от заокеанского проката, лидер уикенда у нас не оправдал даже скромных ожиданий, в результате чего валовая касса снизилась до семи сотен миллионов или 2...

Лучшие комментарии:
Матильда : Не хрусти французская булка | GAGAR1N
На столетие Октября, опосля Эйзенштейна, нету ничего лучше как глянуть великосветскую мелодраму о жувании рябчиков... далее

26 ноября, воскресенье
Бокс-офис США: День Благодарения для «Тайны Коко»
Заокеанский День Благодарения прошёл вполне успешно, валовая касса собрала $181 млн, это больше чем прошлогодний старт «Моаны»...
Трейлеры, кадры, постеры:

Чёрное зеркало, Black Mirror
» Трейлер, 4 сезон

Лучшие комментарии:
Лига Справедливости : А раньше было лучше! | Мимопроходил
Да вот что и обидно то: сначала "DC" выдавали отличные или просто - хорошие экранизации ("Лига выдающихся джентльменов", "Джона Хекс"... далее

25 ноября, суббота

Новости кино:
71-й Каннский кинофестиваль изменил даты проведения
71-й Каннский кинофестиваль изменил ранее объявленные даты своего проведения. Новые сроки — со вторника 8 мая по субботу 19 мая 2018 года...

24 ноября, пятница
Актёрский состав нового сериала Рёфна, Александр Скарсгаард в сериале «Маленькая барабанщица»
Датский режиссёр Николас Виндинг Рёфн раскрыл актёрский состав своего нового проекта — сериала Amazon «Слишком стар...
Трейлеры, кадры, постеры:

Дыши ради нас, Breathe new
постеров: 2, кадров: 7
» Русский трейлер
» Трейлер

Пассажир, Commuter
постеров: +1

Очень плохие мамочки 2, Bad Moms Christmas
постеров: +1, кадров: +12
» Русский трейлер R

Смолфут, Smallfoot new
постеров: 9
» Трейлер
» Русский трейлер

Гонка века, Mercy new
постеров: 1, кадров: 7
» Трейлер

23 ноября, четверг
Джуд Ло для «Капитана Марвела», Гарет Эванс и «Банды Лондона», Лиззи Каплан в «Гамбите» и продолжение «Пса-призрака»
Рэпер RZA — композитор, режиссёр и сценарист, а также участник группы Wu-Tang Clan, известный по ролям в фильмах «Гангстер» и «Три дня на побег»...

Все обновления за неделю
Рецензии и обзоры

Снеговик: Триллер без головы

Традиционный суровый тон Альфредсона, лишаясь всякого под собой основания, превращается в уникального рода апатию, которую не способно проломить почти ничто. Дело закрыто? Кто-то ещё пропал?

Тайна Коко: Он слишком любил обнимашки
Старый и добрый Пиксар, каким мы знали его во времена «Валли» и «Рататуя». Очень сентиментальная история о любви, о выборе, о честности и следовании за мечтой

Лига Справедливости: Клуб неудачников
Несмотря на марвеловские схемы, «Лига» изображает самую типичную, классическую дисишную вселенную, где все персонажи совершенно каноничны

Субурбикон: Клуни как Коэны
Клуни сумел сохранить особый стиль Коэнов и ничего не испортить. И в конкурсе на самое смешное выражение лица человека, попавшего в сложные обстоятельства никто не перегнул палку

Убийство в Восточном экспрессе: Странные суждения
Режиссура, которой интереснее заниматься своими делами, чем рассказывать историю с ритмом и напряжением
Ещё рецензии
Поиск на Кинокадре
 




Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Тайна Коко», рецензия . «Снеговик», рецензия . «Лига Справедливости», рецензия . «Тор 3: Рагнарёк», рецензия . «Убийство в Восточном экспрессе», рецензия . «Джунгли», рецензия . «Очень странные дела 2», 2 сезон, отзыв . «Зови меня моим именем», отзыв . «Ван Гог. С любовью, Винсент», отзыв . «Фиксики», отзыв . «Субурбикон», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Тайна Коко", "Снеговик", "Лига справедливости", "Коматозники", "Здравствуй, папа, Новый год 2", "Тор: Рагнарёк", "Убийство в Восточном экспрессе", "Мифы"
Новинки кино 2017: "Иностранец", "Легенда о Коловрате", "Звёздные войны: Последние джедаи", "Джуманджи 2: Зов джунглей", "Фердинанд", "Движение вверх", "Короче", "Величайший шоумен", "Репродукция"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   