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Бокс-офис США: 1-3 декабря, пустой уикенд для «Тайны Коко»

Киноблог » Бокс-офис Студия Пиксар » 03 декабря 2017, 20:19:21
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Тайна Коко

Заокеанский уикенд, оставшийся в результате срочного переноса без единственной премьеры в лице «Всё только начинается», которая в итоге стартует только в эту пятницу, благополучно рухнул жиже стомиллионной планки, став самым слабым первым уикендом декабря с 2011 года, когда лидером был трёхнедельный полуфинал саги «Сумерки». То ли ещё будет в следующие выходные.

Пока же расклад в таблице лидеров не изменился — в точности согласно прогнзов «Тайна Коко» с небольшим отставанием повторяет график «Моаны». То же двукратное падение, те же виды на 200+ лям итога при текущей вдвое меньше сумме, плюс в полтора-два раза больше по миру.

Далее по списку «Лига Справедливости» благополучно добралась до двух сотен дома и ожидает всё-таки добраться до шести сотен с миром.

А вот кто всё так же молодец, так это «Чудо», которое уже вплотную подбирается к ста миллионам в американском прокате.

Ну и наконец из долгоиграшек за месяц проката почти собрал дома три сотни миллионов «Тор 3», а с миром уже имеется $800 млн.

Ну и наконец расширились до полутора тысяч среднепрокатных площадок «Три биллборда» — таким образом сборы снова немного подросли и в сумме составили $14 млн. Надо теперь добирать двадцатку, что для независьки в целом очень неплохой результат.

На следующе же, неделе, повторимся, за океаном ждут припозднившуюся криминальную комедию для тех кому за 70, а также неширокий старт «Состояния воды». Всё это настолько безыдейно в кассовом плане, что ждите новых антирекордов, каких в этом году уже случилось немало.


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