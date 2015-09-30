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Новые фильмы Мэттью Вона, Дэвида C. Гойера и Джеймса Мангольда
Режиссёр и сценарист Мэттью Вон рассматривает возможность спродюсировать и поставить научно-фантастический фильм под рабочим названием «Храбрость» ("Courage").
В июле сообщалось, что студия Fox приобрела права на черновой сценарий Карла Гайдусека, работавшего над сериалом «Очень странные дела» и лентой «Обливион».
Детали сюжета пока не раскрываются, но читавшие сценарий сравнивают картину с «Началом» Нолана и «Гранями будущего» Дага Лимана.
Вон и его компания Marv Films совместно с Майклом Элленбергом спродюсируют проект для студии Fox.
Сейчас Вон работает над третьим фильмом франшизы «Kingsman» и проектом "I Am Pilgrim".
Ещё один новый проект в разработке Fox — экранизация детской книжки Кэтрин Эпплгейт «Креншоу». Недавно студия приобрела на неё права. Режиссёрское кресло проекта займёт Джеймс Мангольд.
Главный герой книги — мальчик Джексон вместе со своей семьёй переживает трудные времена. Им нечем платить за квартиру и за еду, Джексону вместе с родителями, маленькой сестрой и собакой вскоре вновь придётся жить в машине. Пережить трудности мальчику помогает вымышленный гигантский кот Креншоу.
Дэвид С. Гойер может вновь вернуться в режиссуру с блокбастером «Властелины вселенной». Режиссёрское кресло проекта предложила ему студия Sony.
Франшиза «Хи-Мэн и Властелины вселенной» началась с серии игрушек компании Mattel. Впоследствии был снят популярный одноимённый мультсериал. В 1987 году вышел полнометражный фильм «Властелины вселенной», где главную роль сыграл Дольф Лундгрен.
Студия Sony начала разрабатывать новую киноверсию истории Хи-Мэна в 2009 году. За это время сменилось несколько сценаристов, включая Терри Россио и Джеффа Уодлоу. Всё это время студия занималась поисками режиссёра.
Сейчас Дэвид С. Гойер участвует в перезапуске «Терминатора» и работает над сценарием нового фильма о Зелёном Фонаре. Кроме того, в ближайшем будущем должен появиться сериал Гойера «Криптон», действие которого разворачивается на родной планете Супермена.
Выход фильма «Властелины вселенной» запланирован на 19 декабря 2019 года.
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