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5 лучших роликов недели: мэшап фильмов 2017 года, клип Найшуллера и видеоигры

Киноблог » Ссылка дня » 03 декабря 2017, 15:01:18
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5 лучших роликов недели: мэшап фильмов 2017 года, клип Найшуллера и видеоигры

Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы, нарезки, мэшапы, трейлеры, интервью и тому подобное. В данной рубрике мы собираем лучшее.

CG-трейлер видеоигры Civilization VI: Rise and Fall, пробегающий по знаковым эпохам и событиям в человеческой истории — от гладиаторских боев до падения Берлинской стены.


Сатирический мультфильм про современный капитализм.


Мэшап фильмов 2017 года:


Найшуллер снял брутальный клип про любовь для собственной группы с Тинатин Далакишвили («Заложники»):


Прикольная реклама новозеландской полиции:


На этом всё.


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