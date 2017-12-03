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5 лучших роликов недели: мэшап фильмов 2017 года, клип Найшуллера и видеоигры
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы, нарезки, мэшапы, трейлеры, интервью и тому подобное. В данной рубрике мы собираем лучшее.
CG-трейлер видеоигры Civilization VI: Rise and Fall, пробегающий по знаковым эпохам и событиям в человеческой истории — от гладиаторских боев до падения Берлинской стены.
Сатирический мультфильм про современный капитализм.
Мэшап фильмов 2017 года:
Найшуллер снял брутальный клип про любовь для собственной группы с Тинатин Далакишвили («Заложники»):
Прикольная реклама новозеландской полиции:
На этом всё.
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/12/03/5390.shtml
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