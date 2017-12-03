5 лучших роликов недели: мэшап фильмов 2017 года, клип Найшуллера и видеоигры

Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы, нарезки, мэшапы, трейлеры, интервью и тому подобное. В данной рубрике мы собираем лучшее.

CG-трейлер видеоигры Civilization VI: Rise and Fall, пробегающий по знаковым эпохам и событиям в человеческой истории — от гладиаторских боев до падения Берлинской стены.





Сатирический мультфильм про современный капитализм.





Мэшап фильмов 2017 года:





Найшуллер снял брутальный клип про любовь для собственной группы с Тинатин Далакишвили («Заложники»):





Прикольная реклама новозеландской полиции:





На этом всё.

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