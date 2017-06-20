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«Американские боги» остались без сценаристов, Андреасяны замахнулись на антиутопию

Киноблог » Вести с полей » 30 ноября 2017, 12:41:39
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Шоураннеры сериала «Американские боги» покинули проект

Американские боги

Брайан Фуллер и Майкл Грин, разработавшие экранизацию романа Нила Геймана «Американские боги», первый сезон которой вышел весной 2017 года, покинули проект из-за конфликта с продюсерами.

Как сообщается, Грин и Фуллер успели написать половину второго сезона, премьера которого была запланирована на середину 2018 года.

Канал и продюсеры пока не комментируют ситуацию и официальная причина ухода Грина и Фуллера не называется. По слухам, сценаристы оставили «Американских богов» из-за проблем с бюджетом: продюсеры пытались урезать бюджет после того, как расходы на создание сериала якобы быстро достигли уровня «Игры престолов», это и вызвало конфликт со сценаристами.

Сейчас для Американских богов ищут новых сценаристов. После ухода с проекта Брайан Фуллер руководит перезапуском сериала «Удивительные истории» для Apple, а Майкл Грин занят адаптацией романа Агаты Кристи «Смерть на Ниле» для студии Fox.

Братья Андреасяны экранизируют «Мы» Замятина

Сарик Андреасян

Компания «Большое кино» братьев Андреасянов и Армена Ананикяна объявила о готовящейся экранизации романа-антиутопии Евгения Замятина «Мы».

Роман был написан в 1920 году и рассказывает о тоталитарном обществе будущего с жёстко регламентированной жизнью граждан Единого государства. Во многом роман предвосхитил «1984» Оруэлла, первая публикация которого состоялась в 1949.

Режиссёром экранизации станет Гамлет Дульян, на счету которого один полнометражный фильм, не выходивший в широкий прокат. По словам Дульяна, он уже пять лет занимается разработкой картины по мотивам «Мы». Год назад в качестве автора сценария Дульян пригласил Александра Талала, участвовавшего в работе над такими картинами, как «Дневной дозор» и «Чёрная молния».

«Мы ставили перед собой задачу создать сценарий, который будет обладать глубокими актуальными смыслами для современного российского общества», — сказал Александр Талал.

Картина должна выйти в прокат в 2019 году.


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