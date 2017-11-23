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Джуд Ло для «Капитана Марвела», Гарет Эванс и «Банды Лондона», Лиззи Каплан в «Гамбите» и продолжение «Пса-призрака»
Рэпер RZA — композитор, режиссёр и сценарист, а также участник группы Wu-Tang Clan, известный по ролям в фильмах «Гангстер» и «Три дня на побег» — сообщил, что Джим Джармуш и Форест Уитакер подписались спродюсировать продолжение культовой классики Джима Джармуша «Пёс-призрак: Путь самурая». Сценарий напишут RZA и Даллас Джексон.
RZA написал музыку к «Псу-призраку» и поставил фильм «Железный кулак». Даллас Джексон работал над сериалами «Юг нигде» и «Бунтарка».
Сейчас проект находится на самой ранней стадии производства, пока неизвестно будет ли это полнометражный фильм или сериал, но уже есть первые наброски сценария.
Вышедший в 1999 году гангстерский фильм «Пёс-призрак: Путь самурая» был номинирован на несколько престижных наград. Форест Уитакер сыграл Пса-призрака — таинственного наёмного убийцу, живущего по кодексу чести самураев.
Компания Marvel предложила Джуду Ло главную мужскую роль в экранизации комиксов «Капитан Марвел». Актёр сыграет наставника героини Бри Ларсон.
Действие «Капитана Марвел» происходит в 1990-е, за несколько лет до появления Железного человека. Ожидается, что Сэмьюэл Л. Джексон вернётся в роли Ника Фьюри. На роль главного злодея фильма студия рассматривает Бена Мендельсона.
Снимать картину будут Анна Боден и Райан Флек по сценарию Женевы Робертсон-Дуорет.
Выход «Капитана Марвел» запланирован на 7 марта 2019 года.
Лиззи Каплан ведёт переговоры об участии в «Гамбите» Гора Вербински. Кем будет её персонаж, пока неизвестно.
Гамбит, вор экстра-класса, впервые появился на страницах комиксов о Людях Икс в 1990 году. В фильме «Люди Икс: Росомаха. Начало» этого героя сыграл Тэйлор Китч. В сольной картине о Гамбите его сыграет Ченнинг Татум.
В мировой прокат картина выйдет 14 февраля 2019 года.
Режиссёр «Рейда» Гарет Эванс займётся разработкой крупнобюджетного драматического сериала под рабочим названием «Банды Лондона». Проект готовится для Cinemax и Sky Atlantic — подразделений канала HBO.
Действие сериала развернётся в современном Лондоне, разрываемом на части войной между бандами.
Питер Берри («Дзен»), Клэр Уилсон («Книжный магазин Блэка») и Джо Мурта совместно с Эвансом и оператором «Рейда» Мэттом Флэннери напишут сценарий по оригинальной идее Эванса, который займётся также постановкой сериала.
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Джуд Ло для «Капитана Марвела», Гарет Эванс и «Банды Лондона», Лиззи Каплан в «Гамбите» и продолжение «Пса-призрака»
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