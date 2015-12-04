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Раскрыт сюжет нового фильма Тарантино

Киноблог » Вести с полей » 21 ноября 2017, 16:28:34
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Квентин Тарантино

Главным героем девятого фильма Квентина Тарантино станет телевизионный актёр, который после съёмок в одном удачном сериале ищет возможности пробиться в кинобизнес. Одновременно с ним тем же самым занимается его помощник и дублер. События происходят в 1969 году во время деятельности секты Чарльза Мэнсона, но Мэнсон — лишь часть образа Лос-Анджелеса того времени. Об этом Variety рассказали источники, читавшие сценарий фильма.

Чарльз Мэнсон — один из самых известных преступников XX века, создавший секту «Семья», совершавшую убийства по его указанию. Осуждённый на девять пожизненных сроков Мэнсон провёл за решеткой всю сознательную жизнь и умер 19 ноября 2017 года в возрасте 83 лет. «Семья» пропагандировала грядущий конец света под названием Helter Skelter («беспорядок», так называется одна из песен Beatles). Пытаясь приблизить конец света, «Семья» в августе 1969 года за два дня убила девять человек, в том числе актрису Шэрон Тейт, жену режиссёра Романа Полански, беременную его ребёнком. Мэнсона признали организатором убийств.

Ранее было известно, что события фильма будут связаны с бандой Чарльза Мэнсона, но как подчёркивал сам Тарантино, называть его «фильмом о Чарльзе Мэнсоне» было бы некорректно, так же как называть «Бесславных ублюдков» фильмом о Гитлере.

Сейчас Тарантино занят поисками актёров. Среди претендентов — Брэд Питт, Сэмюэл Л. Джексон и Леонардо ди Каприо. Недавно к списку возможных исполнителей одной из ролей добавился Том Круз. На главную женскую роль актрисы Шэрон Тейт Тарантино хочет подписать Марго Робби.

После скандала с обвинениями Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах, Тарантино ушёл из Weinstein Company и занялся поисками другой студии. Как сообщается, съёмками девятого фильма Тарантино займётся Sony. По предварительной информации производственный бюджет фильма составит почти 100 млн долларов. Тарантино получит право финального монтажа и значительный процент от сборов. Съемки начнутся в июне 2018 года и пройдут в Лос-Анджелесе. Релиз фильма запланирован на 2019 год.


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