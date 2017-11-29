Роберт Родригес научит снимать быстро и дёшево, Кристофер Пламмер уже в трейлере «Всех денег мира»

Роберт Родригес снимет фильм за 7000 долларов

Роберт Родригес придумал проект «Бунтарь без съёмочной группы» ("Rebel Without a Crew"), идея проекта состоит в том, что Родригес и ещё пять режиссёров (Скарлет Морено, Алехандро Монтойя Марин, Бола Огун, Бонни Кэтлин Райан и Джош Стифтер) снимут по фильму с бюджетом 7000 долларов. При этом в распоряжении режиссёров не будет никакой съёмочной группы, а на производство отводится две недели. Готовые работы будут показаны в стрим-сервисе go90 американского оператора связи Verizon.

Новый проект Родригеса отсылает к его первому полнометражному фильму «Музыкант», который он снял за те самые 7000 долларов. Вышедший в 1993 году «Музыкант» был внесён в книгу рекордов Гиннесса как самый малобюджетный фильм, чьи сборы превысили миллион долларов (в общей сложности картина собрала $2 млн). Позднее Родригес написал книгу «Кино без бюджета: Как в 23 года покорить Голливуд, имея в кармане 7000 долларов». В 1995 вышел римейк «Музыканта» под названием «Отчаянный» с Антонио Бандерасом, бюджет римейка составил $7 млн.

Трейлер драмы «Все деньги мира» переснят с Кристофером Пламмером

Выпущен первый трейлер новой ленты Ридли Скотта «Все деньги мира», где сцены с Кевином Спейси заменены на сцены с Кристофером Пламмером.

Напомним, в начале ноября Ридли Скотт и продюсеры драмы «Все деньги мира», опасаясь, что скандал со Спейси может повлиять на успех картины, над которой работало множество талантливых людей, приняли решение полностью убрать Кевина Спейси из уже законченной картины и переснять все сцены с ним. Было объявлено, что Кевина Спейси заменит Кристофер Пламмер.

Пламмер играет богатейшего человека мира — миллиардера Пола Гетти, чей внук был похищен, а Гетти отказался платить выкуп. Примечательно, что Спейси, которому на момент съёмок было 57 лет, пришлось загримировать до неузнаваемости, чтобы он был похож на 80-летнего миллиардера. Пламмер играет Гетти, будучи в возрасте 87 лет.

Кристофер Пламмер сообщил журналу Vanity Fair, что ему предлагали роль Гетти на раннем этапе работы над фильмом. Однако в итоге продюсеры решили выбрать более звёздное имя.

Тем временем появилась информация о том, что Netflix рассматривают возможность возобновить работу над шестым и последним сезоном сериала «Карточный домик», из которого был уволен Кевин Спейси, после 8 декабря. Официального подтверждения от Netflix или Media Rights Capital пока не поступало, предположения основаны на письме, в котором представители компании благодарят съёмочную группу за терпение и обещают оплатить простой с 27 ноября по 8 декабря.

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