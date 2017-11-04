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Бокс-офис США: День Благодарения для «Тайны Коко»
Заокеанский День Благодарения прошёл вполне успешно, валовая касса собрала $181 млн, это больше чем прошлогодний старт «Моаны», при этом лидер уикенда «Тайна Коко» сумел по итогам пятидневки выйти на четвёртое место среди всех стартов этого фрейма: $7 млн за пять дней — это ненамного меньше лидера в лице «Холодного сердца» ($93 млн), плюс почти столько же новичок собрал по миру, из которых $48 млн пришлись на тематическую Мексику, где мультфильм стал самым кассовым в истории проката эвер, считая игровые фильмы. Теперь нужно собирать три сотни дома и столько же по миру.
На этом фоне двукратное падение «Лиги Справедливости» смотрится разумным результатом, итого кинокомикс уже собрал почти полмиллиарда с миром, что по-прежнему даёт прогноз на минимум сотню сверху, то есть проект в итоге окупается.
Далее «Чудо» снизилось на скромнейшие 20%, получая $70 млн домашнего подытога. Сотня теперь гарантирована, осталось понять, сколько будет в итоге, даром что мировой прокат пока даже не начался.
Далее остановивший своё падение «Тор 3» приближается к трём сотням дома и восьми сотням по миру, особо больше тут получить не сильно получится, но и так вполне неплохо.
Далее в чарте «Здравствуй, папа, Новый год 2», «Убийство в Восточном экспрессе» и «Путеводная звезда» условно окупились в американском прокате, а «Плохие мамочки 2» окупились абсолютно.
Ну и наконец в узком прокате очередное расширение «Романа Джей Израэля, эксвайра» принесло ему $7 млн, а «Двум биллбордам на границе Эббинга, штат Миссури» — $8 млн соответственно. Пора уже в нормальный прокат выходить.
Что же касается следующего уикенда, то тут единственным широким новичком становится старпёрская криминальная комедия «Вилла Капри», которая и поборется с Коко за первую строчку. До самой премьеры свежих «Звёздных войн» никаких крупных событий в прокате не ожидается.
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