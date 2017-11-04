  Поиск на Кинокадре     
Блог Планы Сборы Ролики Новости Награды Фестивали Юбилеи
Обновления Афиша Рецензии Новинки кино 2017 Фильмы 2017 Фильмы 2016 Трейлеры Лучшие фильмы Отзывы Соцсети WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино «Мы ругаем»

Бокс-офис США: День Благодарения для «Тайны Коко»

Киноблог » Бокс-офис Студия Пиксар » 26 ноября 2017, 19:57:46
Написать комментарий
Тайна Коко

Заокеанский День Благодарения прошёл вполне успешно, валовая касса собрала $181 млн, это больше чем прошлогодний старт «Моаны», при этом лидер уикенда «Тайна Коко» сумел по итогам пятидневки выйти на четвёртое место среди всех стартов этого фрейма: $7 млн за пять дней — это ненамного меньше лидера в лице «Холодного сердца» ($93 млн), плюс почти столько же новичок собрал по миру, из которых $48 млн пришлись на тематическую Мексику, где мультфильм стал самым кассовым в истории проката эвер, считая игровые фильмы. Теперь нужно собирать три сотни дома и столько же по миру.

На этом фоне двукратное падение «Лиги Справедливости» смотрится разумным результатом, итого кинокомикс уже собрал почти полмиллиарда с миром, что по-прежнему даёт прогноз на минимум сотню сверху, то есть проект в итоге окупается.

Далее «Чудо» снизилось на скромнейшие 20%, получая $70 млн домашнего подытога. Сотня теперь гарантирована, осталось понять, сколько будет в итоге, даром что мировой прокат пока даже не начался.

Далее остановивший своё падение «Тор 3» приближается к трём сотням дома и восьми сотням по миру, особо больше тут получить не сильно получится, но и так вполне неплохо.

Далее в чарте «Здравствуй, папа, Новый год 2», «Убийство в Восточном экспрессе» и «Путеводная звезда» условно окупились в американском прокате, а «Плохие мамочки 2» окупились абсолютно.

Ну и наконец в узком прокате очередное расширение «Романа Джей Израэля, эксвайра» принесло ему $7 млн, а «Двум биллбордам на границе Эббинга, штат Миссури» — $8 млн соответственно. Пора уже в нормальный прокат выходить.

Что же касается следующего уикенда, то тут единственным широким новичком становится старпёрская криминальная комедия «Вилла Капри», которая и поборется с Коко за первую строчку. До самой премьеры свежих «Звёздных войн» никаких крупных событий в прокате не ожидается.


Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/11/26/5384.shtml
Написать комментарий:
Пседоним
Заголовок
Сообщение:
 
Также по теме: Студия Пиксар
Кинокасса России: 15-18 июня, «Тачки 3» спокойно лидируют » Бокс-офис » 20/06
Бокс-офис США: 16-18 июня, «Тачки 3» тормозят, «Чудо-женщина» рвёт и мечет » Бокс-офис » 18/06
Бокс-офис США: 1-4 июля, «Дори» отбивается от «Тарзана» и «Судной ночи 3» » Бокс-офис » 04.07.2016
Бокс-офис США: 24-26 июня, «Дори» доминирует, «День независимости» не возрождается » Бокс-офис » 26.06.2016
Кинокасса России: 16-19 июня, «В поисках Дори» лидирует, но недоплывает » Бокс-офис » 22.06.2016
Раздел Бокс-офис
Кинокасса России: 16-19 ноября, «Лига Справедливости» против «Убийства в Восточном экспрессе» | 20/11
Бокс-офис США: 17-19 ноября, «Лига Справедливости» недобирает | 19/11
Кинокасса России: 9-12 ноября, «Тор» отбивается от «Восточного экспресса» | 13/11
Бокс-офис США: 10-12 ноября, «Тор» держит удар | 12/11
Кинокасса России: рекордный уикенд «Последнего богатыря» и «Тора» | 06/11
Также в блоге:
Актёрский состав нового сериала Рёфна, Александр Скарсгаард в сериале «Маленькая барабанщица» » Вести с полей » 24/11
Джуд Ло для «Капитана Марвела», Гарет Эванс и «Банды Лондона», Лиззи Каплан в «Гамбите» и продолжение «Пса-призрака» » Вести с полей » 23/11
Раскрыт сюжет нового фильма Тарантино » Вести с полей » 21/11
Билли Рэй в «Терминаторе», Джеймс Франко — Множитель, роли Скарлетт Йоханссон, Адама Драйвера, и Мишель Уильямс » Вести с полей » 18/11
Джордж Клуни поставит мини-сериал по мотивам романа «Уловка-22» » Вести с полей » 18/11
Кинозвёзды в новостях
Гильермо дель Торо
Николь Кидман
Мэтт Дэймон
Брэд Питт
Харви Вайнштейн
Дастин Хоффман
Джордж Клуни
Том Круз
Джейк Гилленхааль
Адам Сэндлер
Дуэйн Джонсон
Эмма Уотсон
Кейт Бланшетт
Никита Михалков
Ридли Скотт


Обновления
Бокс-офис США: День Благодарения для «Тайны Коко»
Заокеанский День Благодарения прошёл вполне успешно, валовая касса собрала $181 млн, это больше чем прошлогодний старт «Моаны»...
Трейлеры, кадры, постеры:

Чёрное зеркало, Black Mirror
» Трейлер, 4 сезон

Лучшие комментарии:
Лига Справедливости : А раньше было лучше! | Мимопроходил
Да вот что и обидно то: сначала "DC" выдавали отличные или просто - хорошие экранизации ("Лига выдающихся джентльменов", "Джона Хекс"... далее

25 ноября, суббота

Новости кино:
71-й Каннский кинофестиваль изменил даты проведения
71-й Каннский кинофестиваль изменил ранее объявленные даты своего проведения. Новые сроки — со вторника 8 мая по субботу 19 мая 2018 года...

24 ноября, пятница
Актёрский состав нового сериала Рёфна, Александр Скарсгаард в сериале «Маленькая барабанщица»
Датский режиссёр Николас Виндинг Рёфн раскрыл актёрский состав своего нового проекта — сериала Amazon «Слишком стар...
Трейлеры, кадры, постеры:

Дыши ради нас, Breathe new
постеров: 2, кадров: 7
» Русский трейлер
» Трейлер

Пассажир, Commuter
постеров: +1

Очень плохие мамочки 2, Bad Moms Christmas
постеров: +1, кадров: +12
» Русский трейлер R

Смолфут, Smallfoot new
постеров: 9
» Трейлер
» Русский трейлер

Гонка века, Mercy new
постеров: 1, кадров: 7
» Трейлер

23 ноября, четверг
Джуд Ло для «Капитана Марвела», Гарет Эванс и «Банды Лондона», Лиззи Каплан в «Гамбите» и продолжение «Пса-призрака»
Рэпер RZA — композитор, режиссёр и сценарист, а также участник группы Wu-Tang Clan, известный по ролям в фильмах «Гангстер» и «Три дня на побег»...
Трейлеры, кадры, постеры:

Секретное досье, Post
постеров: +1

Величайший шоумен, Greatest Showman
постеров: 1

22 ноября, среда

Новости кино:
«Нелюбовь» Звягинцева номинирована на награду Independent Spirit
Лента режиссёра Андрея Звягинцева и продюсера Александра Роднянского «Нелюбовь» претендует на получение американской кинопремии в области независимого кино...

Все обновления за неделю
Рецензии и обзоры

Снеговик: Триллер без головы

Традиционный суровый тон Альфредсона, лишаясь всякого под собой основания, превращается в уникального рода апатию, которую не способно проломить почти ничто. Дело закрыто? Кто-то ещё пропал?

Тайна Коко: Он слишком любил обнимашки
Старый и добрый Пиксар, каким мы знали его во времена «Валли» и «Рататуя». Очень сентиментальная история о любви, о выборе, о честности и следовании за мечтой

Лига Справедливости: Клуб неудачников
Несмотря на марвеловские схемы, «Лига» изображает самую типичную, классическую дисишную вселенную, где все персонажи совершенно каноничны

Субурбикон: Клуни как Коэны
Клуни сумел сохранить особый стиль Коэнов и ничего не испортить. И в конкурсе на самое смешное выражение лица человека, попавшего в сложные обстоятельства никто не перегнул палку

Убийство в Восточном экспрессе: Странные суждения
Режиссура, которой интереснее заниматься своими делами, чем рассказывать историю с ритмом и напряжением
Ещё рецензии
Поиск на Кинокадре
 




Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Тайна Коко», рецензия . «Снеговик», рецензия . «Лига Справедливости», рецензия . «Тор 3: Рагнарёк», рецензия . «Убийство в Восточном экспрессе», рецензия . «Джунгли», рецензия . «Очень странные дела 2», 2 сезон, отзыв . «Зови меня моим именем», отзыв . «Ван Гог. С любовью, Винсент», отзыв . «Фиксики», отзыв . «Субурбикон», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Тайна Коко", "Снеговик", "Лига справедливости", "Коматозники", "Здравствуй, папа, Новый год 2", "Тор: Рагнарёк", "Убийство в Восточном экспрессе", "Мифы"
Новинки кино 2017: "Иностранец", "Легенда о Коловрате", "Звёздные войны: Последние джедаи", "Джуманджи 2: Зов джунглей", "Фердинанд", "Движение вверх", "Короче", "Величайший шоумен", "Репродукция"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   