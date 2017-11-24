Актёрский состав нового сериала Рёфна, Александр Скарсгаард в сериале «Маленькая барабанщица»

Датский режиссёр Николас Виндинг Рёфн раскрыл актёрский состав своего нового проекта — сериала Amazon «Слишком стар, чтобы умереть молодым», вывесив в Twitter своё фото в компании с фотографиями звёзд.

Ранее было известно, что в сериале появится Майлз Теллер. Теперь к нему присоединились: Джена Мэлоун («Запрещённый приём»), Джон Хоукс («Дедвуд»), Калли Эрнандес («Чужой: Завет»), Кристина Рольдо, Бабс Олусанмокун («Готэм»), Августо Агилера («Анатомия страсти») и Билли Болдуин («Обратная тяга»).

В сериале режиссёр планирует исследовать криминальный мир Лос-Анджелеса, пока несколько главных героев постепенно совершают экзистенциальное путешествие от киллеров до самураев.

Вместе с Рёфном над сценарием работает Эд Брубейкер («Мир Дикого Запада»), который также занимается продюсированием.

Шведский актёр Александр Скарсгаард присоединился к актёрскому составу телесериала «Маленькая барабанщица». Постановкой адаптации шпионского романа Джона ле Карре занимается Чхан Вук Парк. Главную роль сыграет Флоренс Пью. Скаргаард сыграет израильского оперативника Бекера, вербующего героиню Пью и втягивающего её в опасный заговор с целью убийства палестинского террориста.

Производством сериала занимается компания The Ink Factory совместно с BBC и AMC.

Скарсгаард недавно был отмечен премией «Эмми» за роль второго плана в сериале «Большая маленькая ложь».

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