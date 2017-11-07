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Кинокасса России: «Легенда о Коловрате» возглавляет первый декабрьский уикенд

Киноблог » Бокс-офис » 04 декабря 2017, 07:54:32
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Легенда о Коловрате

Отечественный прокат усилиями главного новичка всё-таки сумел удержаться от заметных падений, валовая касса не сильно удалилась южнее семи сотен миллионов рублей, но сделала это она исключительно на силе воли тех из нас, кто ещё верит в российское патриотическое кино.

Таких оказался почти миллион, именно столько проданных билетов числится за «Легендой о Коловрате», в деньгах это 265 млн руб., а прогнозы на итог тут базируются теперь в районе полумиллиарда при чуть бюджете — 400 млн руб., которые не будут окуплены никогда.

Далее «Тайна Коко» при прочих равных неплохо отыграла второй уикенд — скромно снизившись на 30% со 170 до 125 млн руб. она уже добрала 320 млн руб. подытога, так что прогноз на результат тут спешно поднимается до всё того же полумиллиарда.

Ну и наконец в промежутке от трёх четвертей до полумиллиона долларов расположились новичок «Иностранец» (45 млн руб.), второнедельники «Здравствуй, папа, Новый год 2» и «Коматозники», а также всё никак не желающее закругляться «Убийство в Восточном экспрессе» — за четыре недели кино уже собрало у нас 850 млн руб. и ещё вполне может добраться до девяти сотен итога.

Что касается текущей недели, то тут за лидерство с «Коловратом» поборются «Очень плохие мамочки 2», но это скорее будет не борьба, а слёзы, поскольку валовая касса теперь уже точно устремится к пробитию дна.


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