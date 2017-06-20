Шоураннеры сериала «Американские боги» покинули проект

Брайан Фуллер и Майкл Грин, разработавшие экранизацию романа Нила Геймана «Американские боги», первый сезон которой вышел весной 2017 года, покинули проект из-за конфликта с продюсерами.

Как сообщается, Грин и Фуллер успели написать половину второго сезона, премьера которого была запланирована на середину 2018 года.

Канал и продюсеры пока не комментируют ситуацию и официальная причина ухода Грина и Фуллера не называется. По слухам, сценаристы оставили «Американских богов» из-за проблем с бюджетом: продюсеры пытались урезать бюджет после того, как расходы на создание сериала якобы быстро достигли уровня «Игры престолов», это и вызвало конфликт со сценаристами.

Сейчас для Американских богов ищут новых сценаристов. После ухода с проекта Брайан Фуллер руководит перезапуском сериала «Удивительные истории» для Apple, а Майкл Грин занят адаптацией романа Агаты Кристи «Смерть на Ниле» для студии Fox.

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