«Матильда»: казнить нельзя помиловать

С самого начала всей этой истории с «Матильдой» мы старались воздерживаться от комментариев на эту тему, и ограничивались сухими констатациями там, где был совершенно явный инфоповод, а не очередное интервью полоумной депутатши, выходящей с портретом Николая II на «Бессмертный полк». Главная драма вокруг фильма (она же главная комедия) состоит в том, что игра была равна, играли два говна: и на стороне спонсоров фильма Учителя, и на стороне его противников выступают одинаково кондовые «государственники», только из разных клубов по интересам. Да и сам фильм — это такая верноподданнейшая костюмированная мулька, что клейма негде ставить. Такой себе «Сибирский цирюльник» вид сбоку.

Однако когда одни орлы начали жечь кинотеатры, а другие отказываться в связи с этим фильм показывать, это уже нельзя было проигнорировать. И вот, буквально вчера случилось две новости: тандем «Синема-парк — Формула кино» объявил, что показ фильма в его залах всё-таки состоится, а это каждый шестой зал страны. Но, с другой стороны, все без исключения телеканалы либо отказали «Матильде» в рекламе, либо вернули уже полученные деньги по уже подписанным ранее рекламным контрактам. А чуть ранее прошла новость о том, что, цитирую «противник "Матильды" перестал быть главой Общественного совета Минкультуры». В этом видится вся наша современная действительность, чёрное и белое не называть, да и нет не говорить, трусы не надевать, крестик не снимать, через запятую призывать прокуратуру разобраться и с «Христианским государством», требующим запрета фильма, и с Минкультом, не отвечающим на это требование взаимностью.

Государственная шизофрения цветёт и пахнет на наших глазах даже в таком вроде бы простом и незамысловатом кейсе, взаимоисключающие параграфы рвут шаблоны на глазах у изумлённой публики, и мы в этом всём вынуждены как-то существовать, пытаясь удержаться в рамках психического здоровья. И со временем это становится всё сложнее.

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