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Режиссёр Быков: на свободу с чистой совестью
Любопытный казус на фоне западной волны вайнштейнофобии случился в наших весях с режиссёром Юрием Быковым. Многие знают Быкова-киношника, автора таких фильмов про борьбу с бездушной Системой как «Дурак» и «Майор», куда меньше ассоциируют его с сериалами «Инкассаторы» и «Метод», то есть таким, вполне себе традиционным кинопродуктом «про ментов». И вот выходит на «Первом» новый сериал (снятый, к слову, ещё год назад, и почему-то выпущенный к столетию Октября) под названием «Спящие» (не путать с одноимённым сериалом про маньяка и картины на НТВ). Синопсис таков (простите за длинную цитату):
Спящие (спящие агенты) — агенты, глубоко инкорпорированные в структуру противоположных сил. Вербуются до того, как получают доступ к закрытой информации, иногда даже до того, как начинают работать в той сфере, которая интересует вербующую сторону. Их часто вербуют «на вырост». Действие проиcходит в Москве в июне 2013 года накануне больших геополитических событий и потрясений, которые, в результате, изменят дальнейшую жизнь мира.
Интернет-аудитория, к которой, как считается, у нас в стране мало кто прислушивается, узрев на горизонте подобное кино, слегка офигел от того, что режиссёром там — тот самый Быков, и начал задавать ему в комментах неприятные вопросы. Мол, tovarisch, вы либо трусы наденьте, либо крестик снимите. Одно дело, когда Быков в
И вот наш реджи подумал-подумал, да и
Закрывают градообразующий завод. Владелец предприятия — олигарх Калугин — банкротит его, чтобы заключить выгодную сделку с иностранцами. Несколько тысяч рабочих остаются на улице без средств к существованию. Все смиренно принимают эту участь, и только пятеро отчаянных мужиков решают отстоять свое и взять хозяина в заложники, чтоб требовать с него деньги. Вожак работяг — Седой, воевавший и раненый в горячей точке, — вместе с товарищами вступает в смертельную схватку с опричником олигарха Туманом и его группой спецов за жизнь Калугина. Исход боя решит, кто прав — богатые или бедные.
Ну вы поняли. Уралвагонзавод против кровавых олигархов. Ничего не напоминает? Опять прокрался кровавый Вайнштейн зачёркнуто Голдстейн. Это из «1984». Ну правильно, чо, ведь в том что творится за окном, виноват покойный Березовский и примкнувший к нему отсидент Ходорковский. Вот такой кинематограф. В
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