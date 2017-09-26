Никита Михалков исключён из попечительского совета Фонда кино

Правительство решило удовлетворить намерение режиссёра Никиты Михалкова выйти из состава попечительского совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.

23 августа на заседании Минкультуры в Сколково Никита Михалков заявил о выходе из попечительского совета Фонда кино, возмутившись вхождением в его состав пресс-секретаря Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой. «Когда приходит в совет человек противоположных тебе взглядов, простите меня за слово "идеологических" — это одно дело. Когда приходит человек, облечённый властью и возможностями, — это другое. У меня нет оснований сомневаться, что госпожа Тимакова разбирается в кинопроизводстве, и наверняка разбирается. Но у меня есть основания предполагать, что это совершенно противоположная мне точка зрения на происходящее, которая несовместима с моим представлением, что такое хорошо, что такое плохо», — сказал тогда Михалков. Михалков также выразил уверенность, что «телефонное право и подковёрная политика будут в Фонде решать вопросы».

25 сентября исполнительный директор Фонда кино Андрей Малышев заявил, что не до конца понимает причины выхода Михалкова из попечительского совета организации и уверен, что заменить режиссёра там невозможно.

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