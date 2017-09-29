Иногда они возвращаются: «Полёт навигатора» и сериал «Сканнеры»

Объявлено сразу о двух ребутах классических фантастических фильмов 80-х, причём в обоих случаях это будет далеко не первая попытка.

Так компания Lionsgate наняла Джо Хендерсона (сериал «Люцифер») чтобы тот написал сценарий для римейка детской фантастической классики 1986 года «Полёт навигатора», который рассказывал историю автоматического исследователя других миров, похитившего 12-летнего мальчика и, в итоге, вернувшего его домой. Фильм был актёрским дебютом Сары Джессики Паркер. В 2009 году «Дисней» уже нанимал Брэда Коупленда для той же цели, а позже, в 2012 году, к сценарию приступили Колин Треворроу и Дерек Коннолли (причём Треворроу должен был стать режиссёром), но ничего из этого так и не вышло. Теперь — третья попытка.

Другой многострадальный проект «Лайонсгейт» как раз не достался, студия проиграла гонку за освободившимися правами на «Сканнеров» Дэвида Кроненберга. Права в итоге достались тандему Media Res и Bron Studios («Уна», «Ограды»). Майкл Элленберг (сериал «Оставленные») спродюсирует перенос классики 1981 года на телеэкраны, сюжет сериала по-прежнему будет повествовать о противостоянии корпоративных телепатов со взрывами голов и прочей аттрибутикой жанра. Всего у оригинала было два продолжения и два спин-оффа, в новейшее время права на франшизу находились у Dimension Films, которая, в свою очередь, принадлежит Weinstein Company. В 2007 году Даррен Линн Баусман («Пила 2», «Генетическая опера») должен был ставить римейк. В 2011-м студия объявила, что сделает из «Сканнеров» телесериал, однако в итоге права истекли, так ни во что и не вылившись.

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