Сценарист комментирует перезагрузку «Матрицы»

С тех пор как в марте «Ворнеры» объявили о начале разработки перезапуска «Матрицы», о проекте не было ничего слышно, и вот вчера назначенный на проект сценарист Зак Пенн, известный прежде всего своими сторилайнами к марвеловским хитам, наконец расщедрился какой-то информацией о состоянии дел.

В своём твиттере он опубликовал серию постов, из которых следует, что да, проект всё ещё в работе, но нет, он ещё толком никуда не продвинулся, так что даже о возможном кастинге говорить рано, и да, это не будет прямое продолжение трилогии Вачовски, но нет, это не будет ни ребут, ни спин-офф. Пенн ссылается на проект «Аниматрица», чтобы было понятнее, о чём именно идёт речь. Скорее всего, это означает, что разрабатываемый Пенном драфт действует в той же вселенной, но является некоей параллельной историей из жизни «человеческих батареек» в виртуальной реальности. Разумно предположить, что имена Нео и агента Смита могут где-нибудь мелькнуть, но не более того. Впрочем, всё ещё может сто раз поменяться. Или вообще отмениться, что вряд ли, поскольку такой жирный франчайз в наше время тотального кризиса идей просто так в покое не оставят.

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