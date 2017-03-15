|
Сценарист комментирует перезагрузку «Матрицы»
С тех пор как в марте «Ворнеры» объявили о начале разработки перезапуска «Матрицы», о проекте не было ничего слышно, и вот вчера назначенный на проект сценарист Зак Пенн, известный прежде всего своими сторилайнами к марвеловским хитам, наконец расщедрился какой-то информацией о состоянии дел.
В своём
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/10/11/5341.shtml?0
Смотрите также:
Также по теме: «Матрица»
Раздел Вести с полей
Также в блоге:
Бокс-офис США: 29.09-01.10, «Оно», «Кингсмен 2» и «Сделано в Америке» устраивают фотофиниш » Бокс-офис » 01/10
|
С тех пор как в марте «Ворнеры» объявили о начале разработки перезапуска «Матрицы»...
Стивен Спилберг выступит исполнительным продюсером первого оригинального телесериала, созданного корпорацией Apple...
Жанр: игра в электричество
Прокат в России: 22 февраля 2018 года
10 октября, вторник
В Париже в возрасте 87 лет скончался знаменитый французский актёр Жан Рошфор...
После провала «Валериана», который не разорил продюсерскую компанию Люка Бессона только потому...
Сильвестр Сталлоне в своём твиттере заявил, что официально становится продюсером и режиссёром сиквела боксёрского экшна «Крид»...
» Трейлер
» TV-ролик
9 октября, понедельник
Совет директоров Weinstein Company уволил продюсера Харви Вайнштейна из-за обвинений в многочисленных сексуальных домогательствах...
Несмотря на статус главной надежды октябрьского кинопроката, фронт-лайнер прошедшего уикенда, киберпанк Дени Вильнёва «Бегущий по лезвию 2049» не сумел...
О пользе мерцательной аритмии
Бегущий по лезвию 2049: Все электроангелы попадают в рай
Игра Джеральда: Синие таблеточки
Галерея: Comic Con Russia 2017
|
|
|
|
|
«Бегущий по лезвию 2049», рецензия Comic Con Russia 2017, косплей, фото «Кингсмен 2», рецензия «Нарко», 3 сезон, отзыв «мама!», отзыв «Лего Ниндзяго», рецензия «Рик и Морти», 3 сезон, отзыв «Твин Пикс 2017», рецензия «Оно», рецензия «Проповедник», 2 сезон, отзыв «Игра Джеральда», отзыв Заложники, отзыв «Наёмник», отзыв Кино в соцсетях, эссе