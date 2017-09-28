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Новости коротко: «Терминатор», Дени Вильнёв, Джей Джей Абрамс
27 сентября студия «Парамаунт» сделала официальное объявление о выпуске шестого фильма франшизы «Терминатор». Фильм выйдет 26 июля 2019 года и, как уже сообщалось ранее, к своим ролям в нём вернутся Линда Гамильтон и Арнольд Шварценеггер. Продюсером фильма будет Джеймс Кэмерон, режиссёром — Тим Миллер, сценарий напишут Дэвид Гойер и Джош Фридман, а сюжет будет основываться исключительно на первых двух фильмах серии, то есть станет прямым сиквелом «Терминатора 2: Судный день», предполагается, что фильм будет первой частью новой трилогии.
Также студия «Парамаунт» объявила, что Джей Джей Абрамс совместно с ней спродюсирует полнометражную игровую адаптацию японского аниме-хита «Твоё имя», собравшая в этом году $355 млн по миру (четвёртое место в истории японского проката). Имя режиссёра пока неизвестно, сценарий напишет Эрик Хайссерер («Прибытие»). Сюжет фильма описывает двух японских подростков, живущих в разное время и в разных местах, которые получают способность обмениваться телами.
Анонимный инсайдер сообщает, что Дени Вильнёв начал переговоры с «Сони» о том, чтобы поставить многострадальную «Клеопатру», которую ещё в 2013 году должен был поставить Дэвид Финчер (а до того — Пол Гринграсс) и главную роль в которой должна была сыграть Анжелина Джоли, позже в режиссёрском кресле значился Энг Ли, однако с тех пор всё затихло, последний след проекта теряется в утекшей в 2014 году переписке продюсеров студии.
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