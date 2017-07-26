Джареду Лето предложили ведущую роль в «Бладшоте»

Джаред Лето получил предложение сыграть главную роль в проекте Sony Pictures и Valiant Entertainment «Бладшот» ("Bloodshot"). Два года назад компании анонсировали создание кинематографической вселенной на основе комиксов «Бладшот» и «Предвестник» ("Harbinger").

Лето предложена роль бывшего киллера мафии Анджело Морталли, попавшего в программу защиты свидетелей. Однако вскоре его похищает агент ФБР и вместо новой жизни Анджело становится подопытным сверхсекретной правительственной программы по созданию идеального солдата. Ему стирают все воспоминания и вживляют миллиарды нанитов, благодаря которым у него появляется сверхсила и способность к ускоренной регенерации. Со временем некоторые воспоминания начинают возвращаться, и Анджело решает отомстить всем, кто замешан в его трансформации.

Режиссёром «Бладшота» назначен Дэйв Уилсон, снимавший при Blur Studios киноролики для видеоигр: Halo 2, Mass Effect 2 и BioShock Infinite, а также сотрудничавший с Тимом Миллером на «Дэдпуле». За сценарий отвечает оскароносец Эрик Хайссерер, продюсер — Мэттью Вон. Предполагается, что у фильма будет, как минимум, один сиквел.

Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/07/26/5269.shtml?1

Смотрите также:

Также в блоге: