Телевизионный спин-офф «Джона Уика» расскажет про отель для киллеров

Режиссёр Чад Стахелски поделился некоторыми деталями о телевизионном спин-оффе «Джона Уика», получившем название «Отель Континенталь» ("Continental").

Сериал будет тесно связан с фильмами единой вселенной, расширении которой было анонсировано ещё в конце прошлого года. В центре сюжета окажется роскошная гостиничная сеть, предлагающая жильё и массу других полезных услуг киллерам по всему миру. Им, к слову, запрещено исполнять «заказы» на её территории. В сериале планируется рассказать о том, как попадают в этот мир и что с ними происходит дальше. Что касается ключевых персонажей, то в телевизионном спин-оффе появится много других личностей, не фигурировавших в кино, включая обслугу отеля. Их жизнь будет рассмотрена в различных аспектах. Джон Уик, по словам Стахелски, непременно появится, даже если это будет всего лишь камео.

Не следует также забывать, что в настоящее время сериал находится на ранней стадии разработки и в нём ещё много чего может произойти. Посильное содействие проекту оказывают сценарист Дерек Кольстад и сам Стахелски. На более позднем этапе им займутся уже другие. А пока режиссёр пообещал выпустить «Джона Уика 3».

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