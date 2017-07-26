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Киноблог » Вести с полей » 26 июля 2017, 14:04:27
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Том Харди сыграет военного корреспондента

Том Харди

Том Харди подписался на главную роль в драме «Моя прошедшая война, я так скучаю по ней» ("My War Gone By, I Miss It So"). В основе картины — одноимённый биографический роман британского журналиста и военного корреспондента Энтони Ллойда. Режиссёр экранизации — Гэвин О’Коннор, он же выступает продюсером совместно со Скоттом Ла Стэйти.

Ллойд описывает как он, воспитанный в семье военных и на военных традициях и подвигах, стремится пережить войну на собственном опыте, находясь на её передовой. В возрасте 26 лет он уезжает из родной Англии в Боснию и в течение следующих трёх лет свидетельствует жестокость и бессмысленность военного конфликта между сербами, хорватами и боснийскими мусульманами в центре Европы. Подсев на повышенный уровень адреналина и вернувшись домой, он сталкивается с тяжёлыми последствиями своей зависимости.

На Харди книга произвела сильное впечатление: «Моя прошедшая война — жестокая история, которая задевает за живое и отсылает к природе привыкания к войне и военному опыту».


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