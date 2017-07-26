У «Джона Уика» появится спин-офф под названием «Балерина»

У кинокомпании Lionsgate имеются планы по созданию экшен-фильма с женским персонажем на лидирующей позиции из вселенной Джона Уика. Рабочее название картины — «Балерина» ("Ballerina"). Сюжет для проекта напишет многообещающий новичок Шэй Хэттен, чей предыдущий сценарий в прошлом году удостоился попасть в голливудский «Чёрный список».

«Балерину» хотят снять в духе знаменитой картины Люка Бессона «Её звали Никита» . В центре сюжета — история молодой женщины-киллера, которая поклялась отомстить другим киллерам, убившим всю её семью.

Продюсером ленты выступит Бэзил Иваник через принадлежащую ему компанию Thunder Road.

Напомним, что в рамках расширения вселенной Джона Уика в прошлом месяце был анонсирован телевизионный спин-офф фильмов «Отель Континенталь» ("Continental"), в центре сюжета которого окажется роскошная гостиничная сеть для киллеров.

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