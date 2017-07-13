«Ирландец», «Мама миа 2», «Лицо со шрамом» и Блэйк Лайвли

Джо Пеши и Харви Кейтель снимутся в «Ирландце» Скорсезе

Джо Пеши («Бешеный бык», «Славные парни», «Казино», «Однажды в Америке», «Ложное искушение», «Один дома») долгое время упоминавшийся в связи с гангстерской драмой Мартина Скорсезе «Ирландец», официально зачислен в проект. Актёр будет сниматься в кино впервые с 2010 года. Кроме того, практически поставил свою подпись на контракте Харви Кейтель и договаривается об участии Бобби Каннавэйл. Помимо них в фильме примут участие — в седьмой раз у Скорсезе — Роберт де Ниро и впервые Аль Пачино. Пеши будет сниматься у режиссёра в четвёртый раз, Кейтель — практически постоянный участник его проектов.

В основе картины, которая поведает историю ирландского киллера Фрэнка Ширана по кличке Ирландец, причастного к громким убийствам, лежит книга Чарльза Брандта «Я слышал, что вы красите дома» ("I Heard You Paint Houses") о преступлениях гангстера. Автор адаптированного сценария — Стивен Заллиан.

Ширан — бывший профсоюзный чиновник, обвинявшийся в связях с мафией и многочисленных убийствах. Был видным криминальным авторитетом в коррумпированном союзе мафиозных семейств с профсоюзами. Служил охранником и наёмным убийцей у американского профсоюзного лидера Джимми Хоффы, выполнявшим приказы своего босса по устранению чересчур принципиальных профсоюзных чиновников и членов других конкурирующих союзов, угрожавших Хоффе потерей сфер влияния.

Роберт де Ниро сыграет Фрэнка «Ирландца» Ширана, на счету которого, как полагают, свыше 25 убийств. Аль Пачино изобразит Джимми Хоффу, а Пеши — босса мафии из Пенсильвании Рассела Буфалино, который подозревался в причастности к его исчезновению. Харви Кейтель договаривается о роли босса филадельфийской мафии Анжело Бруно по прозвищу Мягкий Дон. Бобби Каннавэйлу предложена роль Джо Галло по кличке Безумный Джо из нью-йоркского клана Коломбо.

Производством и финансированием проекта займётся Netflix, поскольку кинокомпания Paramount отказалась вкладываться в проект проект после того как его бюджет вырос до $100 млн. В планы Netflix также входит прокат картины и участие в оскаровской гонке. Съёмки стартуюи в ближайшие дни и продлятся до конца года.

Лили Джеймс получила роль в сиквеле ромкома «Мама Мия»

Лили Джеймс подписалась на участие в продолжении музыкально-романтической комедии режиссёра Филлиды Ллойд «Мама миа!», анонсированном в мае этого года. Сиквел получил название «Мама миа: Опять всё сначала!» ("Mamma Mia: Here We Go Again!"). В картине, как ожидается, примут участие практически все звёзды оригинала: Мерил Стрип, Аманда Сейфрид, Пирс Броснан, Колин Фёрт, Стеллан Скарсгаард, Кристин Барански и Джули Уолтерс.

Фильм 2008 года был экранизацией одноимённого мюзикла, основанного на песнях знаменитой шведской группы АВВА. Сейфрид сыграла девушку Софи Шеридан, которая готовится к важнейшему событию в её жизни — замужеству. На свою свадьбу она хочет пригласить своего отца, однако воспитавшая её мать (Мерил Стрип) не знает, кто из троих её бывших возлюбленных является биологическим отцом Софи. Тогда девушка приглашает всех мужчин, чтобы на месте раз и навсегда выяснить тайну своего рождения.

Броснан, Скарсгаард и Фёрт сыграли предполагаемых отцов Софи, а Барански и Уолтерс — давних подруг её матери. Лили Джеймс сыграет в продолжении героиню Стрип Донну в молодости, куда будут переноситься время от времени события с целью показать, как взаимоотношения из прошлого влияют на настоящее.

В фильме планируется использовать песни АВВА, не вошедшие в киноримейк и уже в нём исполненные. Члены группы — Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус написали песни и выступают исполнительными продюсерами фильма. Автор сценария и режиссёр картины — британец Ол Паркер, сценарист дилогии «Отель Мэриголд» и режиссёр таких фильмов, как: «Сейчас самое время» и «Представь нас вместе». Релиз фильма назначен на 20 июля 2018 года.

Дэвид Эйер попрощался с римейком «Лица со шрамом»

Не далее как в мае Дэвид Эйер вступил в переговорный процесс со студией Universal Pictures, предложившей ему место режиссёра римейка культовой картины Брайана де Пальмы «Лицо со шрамом» ("Scarface"). Однако Эйер так и не стал частью проекта, поскольку всё ещё занят на Netflix в фэнтези-триллере «Яркий» ("Bright") и параллельно разрабатывает «Готэмских сирен» ("Gotham City Sirens") — спин-офф «Отряда самоубийц». Universal, между тем, поджимает время, так как релиз «Лица со шрамом» назначен уже на будущий год.

Оригинальный фильм де Пальмы также стал римейком картины 1932 года режиссёра Говарда Хоукса. Это была экранизация одноимённого романа Армитаджа Трейла 1929 года об ирландском гангстере, взошедшем на вершину криминального мира Америки. Брайан де Пальма выпустил свой римейк 1983 году, сценарий к нему написал Оливер Стоун, а главную роль исполнил Аль Пачино. Несмотря на разгромную критику, последовавшую в адрес режиссёра, именно эта версия оригинального романа стала наиболее известной.

Дэвид Эйер, к слову, написал одну из первых версий сценария, которая впоследствии была неоднократно переписана. Итоговый вариант принадлежит братьям Коэнам. Главная роль очередного римейка по-прежнему числится за Диегой Луной. Дата релиза пока не изменилась — 10 августа 2018 года.

Блэйк Лайвли сыграет ведущую роль в шпионском триллере

Блэйк Лайвли доверили главную роль в шпионском триллере «Ритм-секция» ("Rhythm Section") от продюсеров франшизы о Джеймсе Бонде Майкла Уилсона и Барбары Брокколи. Проект является киноадаптацией первого романа из четырёх литературной серии британского писателя Марка Бёрнелла, который также поучаствует в создании фильма в качестве исполнительного продюсера и сценариста. Режиссёр картины — Рид Морано («Рассказ служанки», «Миллиарды»).

Блэйк Лайвли сыграет героиню серии Стефани Патрик, которая тяжело переживает гибель своей семьи в авиакатастрофе и узнаёт, что она не была трагической случайностью. Ею овладевает жажда мести, однако сначала ей предстоит раскрыть преступление и установить личности убийц.

Следущие романы серии состоят из книг: «Близнецы» ("Gemini"), «Третья женщина» ("The Third Woman") и «Хамелеон» ("Chameleon").

Производство фильма стартует осенью в этом году на территории Великобритании, Ирландии, Испании, Швейцарии и США. Финансовую поддержку проекту оказывает независимая компания IM Global.

Следите за нашими новостями, а Кинокадр проследит за всеми остальными.

Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/07/13/5253.shtml

Написать комментарий:

Пседоним Заголовок Сообщение:



Также в блоге: