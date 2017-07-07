Фелисити Джонс и Сэмьюэл Л. Джексон

Фелисити Джонс получила главную роль в мелодраме Луки Гуаданьино

Британская актриса Фелисити Джонс сыграет героиню безымянной картины по мотивам классического балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро». Режиссёр фильма — итальянец Лука Гуаданьино («Большой всплеск», римейк «Суспирии»). Сценарий написала Кристина Лорен Андерсон.

Чайковский написал балет в 1876 году, его первая постановка состоялась на сцене Большого театра в Москве в марте 1877 года. В основу либретто легли фольклорные мотивы о заколдованной девушке Одетте, которая на рассвете превращается в прекрасного белого лебедя, обитающего вместе с другими лебедями на волшебном озере, образовавшемся, по легенде, из-за слёз матери, которые она пролила по похищенной злодеем дочери. Злые чары может разрушить только искренняя любовь юноши, но если обет вечной любви нарушится, она навсегда останется лебедем. Однажды Одетту видит принц Зигфрид, влюбляется в неё и, услышав рассказ о злых чарах, клянётся в вечной любви, однако скоро на балу невест он встречает Одиллию, в которой ему видится Одетта, и по велению матери выбирает её невестой. Осознав роковую ошибку, он бежит к озеру и молит Одетту о прощении, но не получает его. Тогда он срывает с головы девушки корону, прятавшую её от колдуна, тем самым бросив вызов злодею, но разбушевавшаяся на озере стихия поглощает и его и Одетту.

Сюжет фильма, как говорят, не будет музыкальной версией балета, а позаимствует у него лишь сказочную историю. В производстве фильма принимает участие кинокомпания Mandeville Films. Крупные студии также заинтересовались проектом и, вероятно, уже скоро мы узнаем, какая из них стала для проекта домом.

Сэмьюэл Л. Джексон сыграет в кинокомиксе «Капитан Марвел»

Сэмьюэл Л. Джексон повторит роль Ника Фьюри из «Мстителей» в кинокомиксе Marvel Studios «Капитан Марвел» ("Captain Marvel"). Компанию актёру на съёмочной площадке составит ранее зачислившаяся в проект Бри Ларсон, с которой он уже снимался в приключенческом фильме «Конг: Остров Черепа». Она, в свою очередь, исполнит титульную роль Капитана Марвел/Кэрол Дэнверс.

Первое появление персонажа состоялось в марвеловских комиксах в 1968 году. Мисс Марвел она стала в 1977 году, а в 2012-м преобразилась до Капитана Марвел в одноимённой серии.

С юных лет Кэрол была одержима полётами. После окончания средней школы поступила в Военно-воздушную академию, где стала лучшей ученицей. Из-за необычайной работоспособности, великолепных боевых навыков и природного ума Кэрол была завербована разведкой. Так она попала в ЦРУ, во время службы в котором работала с полковником Ником Фьюри. После ЦРУ Кэрол пришла работать в НАСА, стала директором службы безопасности на Мысе Канаверал, где впервые встретила воина инопланетной расы крии, известного как Капитан Марвел. В попытке разгадать тайну этого инопланетного солдата, у Кэрол рождается уникальная связь с пришельцем, которая навсегда изменит её жизнь.

Супергероиня обладает сверхчеловеческими силами, скоростью, выносливостью и прочностью, умеет летать, генерировать в руках энергетические заряды и поглощать другие формы энергии для последующего использования.

Сценарий к фильму написали Мег Лефов («Головоломка», «Хороший динозавр») и Николь Перлман («Стражи Галактики»). Режиссёры — творческий дуэт Анны Боден и Райана Флека («Полунельсон», «Миллиарды», «Прогулка по Миссисипи»), продюсер — Кевин Фейдж. Релиз картины запланирован на 8 марта 2019 года.

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